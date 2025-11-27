Guillermo Antiñolo se hace con el Premio Poco Frecuentes 2025 por su labor en genética y medicina fetal

El doctor Guillermo Antiñolo Gil, director de la Unidad de Medicina Materno‑Fetal, Genética y Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ha sido galardonado con el Premio Poco Frecuentes a la Excelencia Médica e Investigación Genética 2025. El reconocimiento se entregó en la gala anual de la Asociación Poco Frecuentes, celebrada en la Casa del Léctor del Matadero de Madrid, que reunió a más de 200 invitados entre autoridades sanitarias, políticas y diplomáticas.

Guillermo Antiñolo, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Sevilla, ha liderado avances pioneros en genética médica y medicina fetal. Su unidad logró el primer nacimiento en la sanidad pública española de un bebé libre de una enfermedad hereditaria y ha desarrollado procedimientos innovadores como el Diagnóstico Genético Preimplantatorio y la primera cirugía fetal abierta en Europa para tratar la espina bífida. Además, su equipo ha identificado genes responsables de enfermedades raras y cuenta con más de 160 publicaciones científicas.

Su labor ya fue reconocida este año con la Medalla de Oro de la Provincia de Sevilla, un homenaje a su trayectoria y contribución a la investigación y tratamiento de enfermedades poco frecuentes. Con el Premio PocoFrecuentes, la asociación destaca tanto su excelencia científica como su compromiso con la mejora de la vida de los pacientes.

En la misma gala, la sevillana Beatriz Tena, enfermera del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Virgen Macarena, recibió el Premio PocoFrecuentes a la Enfermería 2025 por su dedicación y atención humanizada a pacientes con patologías poco frecuentes, consolidándose como un referente en cuidados especializados.

La gala puso de relieve la importancia del trabajo conjunto entre hospitales, profesionales sanitarios y farmacéuticas para impulsar la investigación y la atención de las enfermedades poco frecuentes en España.