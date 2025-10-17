La memoria inmaterial del pan de Alcalá de Guadaíra se hace libro
El pan de Alcalá protagoniza el estreno de la nueva colección literaria municipal centrada en la historia inmaterial de la ciudad bajo el título de Historias Contadas
El Museo de la ciudad acogió la presentación del primer volumen de la colección Historias Contadas. Del pan de Rosa la Calderera a los molletes de Ordóñez escrito por Francisco López Pérez e ilustrado por Francisco Martín Barea.
Con motivo de la celebración del Día Mundial del Pan y dentro de la programación especial por el 20 Aniversario del Museo, se inicia así, una colección dedicada a preservar y difundir la memoria viva de los oficios, tradiciones y formas de vida de la ciudad.
En este caso, con un ejemplar dedicado a un elemento tan identitario de Alcalá como es el pan. El delegado municipal de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo, Christopher Rivas, explicó durante la presentación que “con este libro se pone en valor una de las grandes señas de identidad de Alcalá, y un oficio que se transmite de generación en generación a pesar del paso del tiempo”.
Por otro lado, manifestó que con esta nueva colección "queremos seguir preservando nuestras tradiciones y oficios , esas historias que dan forma a la memoria y al carácter de Alcalá. Rivas, agradeció a Francisco López Pérez y a Francisco Martín Barea, su gran sensibilidad y rigor a la hora de acercarnos a la historia humana y cotidiana de un oficio tan arraigado en nuestra identidad como es el pan.
El Museo y la Delegación de Patrimonio Histórico, con esta nueva colección reafirman su compromiso con la preservación del patrimonio inmaterial local, recogiendo testimonios, vocabulario, recuerdos y saberes que forman parte esencial de nuestra herencia cultural.
