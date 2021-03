El congreso del PP y la crisis en Cs retrasan la moción de censura en Bormujos

La marejada que se desató hace ya dos semanas en el PP de Sevilla, por la convocatoria de su congreso provincial con dos candidaturas, y la más reciente en Cs a nivel nacional, a raíz del registro de una moción de censura en Murcia, están haciendo que se retrase la resolución de la crisis abierta en el Ayuntamiento de Bormujos, donde ambas formaciones habían iniciado contactos en firme para promover una moción de censura y apartar al alcalde socialista, Francisco Molina, que debía contar también con el apoyo de Vox para que saliera adelante.

Tanto desde del PP de Sevilla como desde Cs han confirmado este lunes que, de momento, todo está en "stand by", es decir, no se da por roto lo que se ha avanzado hasta ahora ni las negociaciones, que podrían concretarse más adelante, porque se sigue considerado la necesidad del cambio. Pero a día de hoy, no hay fecha para que la moción de censura se registre en el Ayuntamiento.

Esta situación se produce cuando los cinco ediles de Cs que, desde poco después de las elecciones entraron a formar parte del gobierno municipal, renunciaron a sus delegaciones el pasado lunes 8 de marzo. Era una condición que, hasta ese momento, había pedido el PP y de ahí que se viera como una señal del inminente registro de la moción de censura. Pero no ha sido así y la marejada desatada desde entonces en Cs, y su intento por apartar al PP del gobierno de Murcia, parecen haber tenido en este asunto el efecto contrario, el de paralizar lo que se había avanzado.

Según fuentes consultadas, el parón se debe tanto al congreso provincial del PP como a la situación de Cs a nivel nacional. En ese contexto, los populares entienden que hay que esperar a que todo se calme un poco, dado que hay otras prioridades que atender.

Desde Cs Sevilla, sin embargo, descartan del todo que su crisis interna sea determinante en Bormujos y defienden que sus planteamientos no han variado, están "en la misma posición desde el primer día" y achacan al PP la demora, el estar dando incluso "pasos atrás".

"Son los que están retrasando la situación", han señalado las fuentes de formación naranja, que subrayan que sus ediles dimitieron de sus delegaciones por "responsabilidad", por no seguir compartiendo gobierno con dos ediles pendientes de juicio, el alcalde y la edil de Obras, Mari Carmen Garfia, que se negaron a renunciar, como les pidió Cs, tras confirmarse que están investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa en relación con la construcción del cerramiento de una nave municipal.

En el Ayuntamiento de Bormujos y al igual que ocurrió en Alcalá de Guadaíra se formó tras las elecciones un pacto de gobierno entre el PSOE y Cs, a contracorriente de lo que ocurrió en la Junta. Si bien, en la localidad aljarafeña el cambio para formar un esquema de gobierno municipal similar al que funciona en el gobierno autonómico siempre sobrevoló, incluso en la misma jornada de constitución del nuevo plenario. Ya en septiembre pasado, por burofax, el PP llegó a ofrecer la Alcaldía a Cs, en una propuesta que se descartó inicialmente.

La crisis entre los dos socios de gobierno se desató ya el pasado 21 de enero, cuando Manuel Cárdenas, primer teniente de alcalde y líder local de Cs, pidió al alcalde y a su edil que renunciasen. No lo hicieron.

Nuevo reparto de áreas para un gobierno en minoría

En estas circunstancias y con siete concejales frente a 14 en la oposición, el alcalde ha vuelto a asignar a ediles socialistas las áreas de gobierno que deja Cs, en un esquema similar al que funcionó en los pocos meses de gobierno en minoría del PSOE, al principio del mandato: Mari Carmen Garfia ha vuelto a asumir el área de Urbanismo que dejó el portavoz naranja, Manuel Romero; el área de Medio Ambiente y las de Participación, Ciudadanía y eAdministración las retoma Marga Beltrán; Jesús Macarro suma a sus delegaciones Deportes y Jerónimo Heredia, Desarrollo Local, Comercio y Turismo.