Plataformas de dependientes advierten de la "dramática" situación que viven los mayores de las zonas rurales

La Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes (PCMyD) exige a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos en materia de dependencia y que amplíe su apoyo a las personas mayores, cuya situación, en muchos casos, "es dramática" en zonas rurales, como el Valle de Los Pedroches, en Córdoba, donde nació esta plataforma, "debido al envejecimiento de la población, a la falta de ayudas y a la lentitud de la administración autonómica a la hora de realizar valoraciones y atender las demandas de estas personas y de sus familia".

La portavoz de la Plataforma, María José Vázquez, ha asegurado a este periódico que han solicitado hasta en tres ocasiones por escrito sin éxito a la consejera de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, una reunión para tratar la problemática que sufren los mayores que habitan en las zonas rurales. "La primera carta se la mandamos pocas semanas después de acceder al cargo y nos contestó en marzo de 2018 diciendo que se reuniría con nosotros en el menor tiempo posible. Diez meses después, esa reunión aún no se ha producido. Enviamos dos cartas más sin respuesta", confirma Vázquez.

Las personas en situación de dependencia esperan de media en Andalucía cerca de dos años desde que solicitan una ayuda hasta que reciben la prestación o el servicio. Así lo ha denunciado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que calcula en 621 días la espera de los dependientes andaluces en ser atendidos. Se trata de 200 días más que la media de España (más de 6 meses), a pesar de que la normativa dictamina que los expedientes se deben resolver en un plazo máximo de 18 meses.

"En las zonas rurales la situación es más complicada. Las pensiones de las personas mayores, muchas de las cuales se han dedicado a la ganadería y a la agricultura, rara vez sobrepasan los 600 euros, y no pueden asumir el coste de una residencia", señala la portavoz PCMyD, plataforma que pretende sumar fuerzas en otras provincias andaluzas y tener carácter regional. "En el Valle de Los Pedroches nos encontramos con casos en los que las personas dependientes han tardado cerca de tres años en recibir una prestación a la cual tenían derecho"

Los objetivos que ha marcado esta entidad se centran en la necesidad de aumentar las plazas concertadas de las residencias hasta el 80% de las disponibles para que los mayores, especialmente de las zonas rurales, no tengan que hacer cuantiosas aportaciones, ya que sus pensiones no suelen sobrepasar los 600 euros; que se agilicen las valoraciones y la concesión de las ayudas a domicilio que están en espera en menos de un mes; que no se separe a los matrimonios de personas mayores; que se hagan efectivas las ayudas económicas vinculadas a los servicios que se reciben; y, sobre todo, que las tramitaciones se agilicen para evitar situaciones que, según Vázquez, son dramáticas. "La comarca de Los Pedroches tiene una elevada tasa de población envejecida, por ello, solventar estos problemas es vital para este territorio".

María José Vázquez recuerda que "en Andalucía mueren al día de media 25 personas dependientes sin recibir la prestación". "Reducen las listas de espera otorgando a los dependientes el Grado 1, a los que se les asigna sólo la teleasistencia, la prestación más barata", se queja la portavoz de la plataforma. "¿Dónde están los 1.300 millones que dicen que la Junta invierte en políticas de dependencia? Esa inversión no se refleja en la realidad".

La Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes ha aprobado manifestarse dentro de un mes en la puerta de la Consejería, en la Avenida de Hytasa de Sevilla, si la consejera Rocío Ruiz sigue sin responder a sus misivas y sin acordar una fecha para una reunión.