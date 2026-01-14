Andalucía bate récord de vacunación contra la gripe con más de 1,9 millones de dosis

Andalucía ha alcanzado un récord histórico de vacunación contra la gripe durante la campaña actual, con un total de 1.903.244 personas inmunizadas desde el inicio de la campaña el pasado 30 de septiembre. Esta cifra supera ligeramente el anterior máximo de 1.902.719 personas registrado durante la temporada 2022-2023, según ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.

El responsable autonómico ha manifestado su satisfacción con estos datos, aunque ha recordado que la campaña de vacunación sigue abierta debido a que el riesgo de contagio de gripe y otras infecciones respiratorias agudas (IRA) continúa siendo elevado. Según Sanz, las tasas de incidencia se mantienen en niveles epidémicos en la comunidad autónoma.

La tasa de incidencia de las infecciones respiratorias agudas en Andalucía ha experimentado un incremento la última semana, pasando de 286,2 casos por cada 100.000 habitantes durante la semana de Año Nuevo a 307,7 en la semana de Reyes. Por el contrario, la tasa de síndrome gripal continúa descendiendo, pasando de 37,8 en la primera semana de este 2025 a 32,4 en la semana siguiente.

Por provincias, la tasa de gripe por cada 100.000 habitantes se distribuye de la siguiente manera: Almería registra 17,2 casos (frente a 18,8 la semana previa); Cádiz, 39,2 (44,6); Córdoba, 35,1 (42,2); Granada, 29,8 (33,5); Huelva, 38,8 (40,9); Jaén, 28,1 (38,4); Málaga, 28,5 (35,4); y Sevilla, 44,2 (48,5).

En cuanto a la incidencia del conjunto de infecciones respiratorias agudas por provincias, Almería ha pasado de 201,1 a 271,8 casos por cada 100.000 habitantes; Cádiz ha descendido ligeramente de 419,6 a 416,7; Córdoba ha registrado un descenso de 261,3 a 252,5; Granada ha aumentado de 221,3 a 276,2; Huelva, de 240,6 a 266,9; Jaén, de 335 a 370,9; Málaga, de 227,1 a 254; y Sevilla, de 317,7 a 318.

El consejero ha aprovechado para agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios, especialmente de Enfermería, por sus esfuerzos para proteger a la población diana frente a los virus respiratorios. Además de la vacuna antigripal, un total de 772.741 andaluces han recibido la vacuna contra la covid-19, y 43.832 bebés han sido inmunizados frente al virus respiratorio sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis, lo que representa el 94,6% de la población diana.

En Almería, 153.688 personas se han vacunado contra la gripe y 54.681 contra la covid-19; en Cádiz, 239.763 y 93.926 respectivamente; en Córdoba, 200.694 y 76.679; en Granada, 236.106 y 94.502; en Huelva, 105.329 y 42.682; en Jaén, 177.446 y 62.439; en Málaga, 344.756 y 139.079; y en Sevilla, 445.462 personas han recibido la vacuna antigripal y 208.753 la de la covid-19.

Respecto a la inmunización frente al VRS en menores de seis meses, en Almería 4.500 bebés han sido inmunizados, alcanzando una cobertura del 94% de todos los nacidos desde el 1 de abril; en Cádiz, 5.406 (95%); en Córdoba, 3.755 (95,6%); en Granada, 4.716 (94,4%); en Huelva, 2.499 (95,9%); en Jaén, 2.905 (96,5%); en Málaga, 7.715 (92%); y en Sevilla, 10.090 (95,3%).

Antonio Sanz ha subrayado que la vacuna es eficaz, segura y gratuita e ha insistido en que las personas pertenecientes a los grupos diana, niños de 6 a 59 meses, mayores de 60 años, menores de 60 años con patologías previas, embarazadas y profesionales sanitarios y sociosanitarios, están todavía a tiempo de vacunarse. Pueden solicitar cita por los canales habituales (Salud Responde o en su centro de salud) o acudir a alguno de los centros habilitados para vacunación sin cita este miércoles.

En el conjunto de Andalucía, se han habilitado 357 puntos de vacunación sin cita, de los que 294 tienen horario de tarde. Por provincias, Almería cuenta con 23 puntos de vacunación sin cita, de los que 20 tienen horario de tarde; Cádiz, 68, con 48 de tarde; Córdoba, 35, con 14 de tarde; Granada, 21, todos de tarde; Huelva, 18, todos de tarde; Jaén, 40, de los que 36 tienen horario de tarde; Málaga, 79, de los que 64 tienen horario de tarde; y Sevilla, 73 puntos de vacunación sin cita, todos con horario de tarde.