Elecciones Andalucía: Espadas marca como objetivo reducir el paro a la mitad y 2.000 millones para impulsar el empleo joven

El PSOE tiene un objetivo y una promesa en materia de empleo. El primero, rebajar a la mitad el desempleo en Andalucía, comunidad históricamente castigada por el paro. Y el compromiso, movilizar 2.000 millones de euros para impulsar el acceso de los jóvenes al mercado laboral, combatiendo el 42% de tasa de paro juvenil.

En ellos ha incidido el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, durante la presentación en Sevilla del programa socialista para las elecciones del próximo 19 de junio. "Andalucía tiene un reto descomunal", ha resumido Espadas, con un retroceso en la convergencia con España y Europa que requiere de "reformas estructurales, de calado" en el modelo. El PSOE "tiene que volver a coger ese toro que cogimos hace 30 años". Las cuestiones a resolver son las de siempre: sanidad, educación y empleo. Según la última Encuesta de Población Activa, la del primer trimestre, en Andalucía hay 775.900 personas desempleadas, con una tasa de paro del 19,43%. Y el programa socialista recoge como objetivo reducir ese desempleo a la mitad.

El foco está puesto especialmente en el alto paro entre los jóvenes, con grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Para ellos, Espadas promete apostar por un refuerzo de la formación profesional pública y adaptada a las necesidades de las empresas. Aprovechar la coyuntura de caída de la natalidad, el incremento de la inversión pública de la mano de los fondos europeos, la puesta en marcha de políticas laborales y un trabajo coordinado entre Educación, Empleo y los ayuntamientos para dar una vuelta a los datos del paro. Y que "en alianza con la iniciativa privada, Andalucía pueda romper esa horma que parece que no somos capaces de resolver como sí han hecho en otros territorios. Esa es la auténtica convergencia, la del empleo".

"Lo que planteamos son las propuestas de un gran proyecto de recuperación económica y transformación de los sectores productivos" en línea con lo demandado por Europa, ha asegurado el candidato. "Eso no se puede hacer solo desde una autonomía. Lo podemos hacer desde un marco normativo que está poniendo sobre la mesa el Gobierno de España". Y con los 11.000 millones de fondos europeos por llegar. En este sentido, Espadas ha hecho referencia a la defensa de sectores tradicionales de Andalucía, como la agricultura o la caza, cuyas patronales y asociaciones han participado en la elaboración del programa. Otros aspectos del programa destacados durante la presentación han sido una atención sanitaria adecuada, con un plazo máximo de 48 horas para las citas de Atención Primaria, o la defensa de las universidades públicas frente una situación actual en la que "primero os quitan los ahorros, 130 millones, y en segundo lugar se revierte una decisión que es una de las iniciativas políticas más relevantes", la bonificación del 99% de las tasas universitarias, una bonificación que, asegura, se pretende que asuman las universidades con su presupuesto propio.

Este es el resultado de un proceso de escucha, ha explicado, de un "cambio en el manual de estilo del partido". "Hemos vuelto a abrirnos para escuchar a aquellos con los que debatíamos y negociábamos cuando éramos gobierno y a los que hemos querido ahora contar nuestras propuestas desde la oposición para volver a ser gobierno".

"Hoy presentamos nuestras credenciales a la sociedad andaluza. Hoy queremos compartir con seriedad y rigor, pero sobre todo con unas siglas, las del PSOE", ha asegurado Espadas, contraponiendo la presencia de esas siglas a "la otra gran fuerza política que no quiere enseñar sus siglas ni explicar si se presenta como formación política", en forma de crítica a la apuesta del candidato popular, Juanma Moreno, por su marca personal. "Aquí los proyectos son de equipos. Yo me presento con un proyecto colectivo, no solo con mi nombre. Sería incapaz de hacerlo mejor que mi equipo", ha apostillado.