Los grandes espacios donde se vacunará en Andalucía: cuatro estadios, una plaza de toros y dos palacios de congresos

El Gobierno andaluz quiere poner la "sexta marcha" en el plan de vacunación, pero es consciente de que no podrá hacerlo hasta "marzo o abril", cuando los envíos de Pzifer-BioNTech y AstraZeneca comiencen a crecer y lleguen las dosis del suero de Janssen. Para cuando eso ocurra, el Ejecutivo autonómico va a aprobar el "plan 500.000", una actualización de la estrategia de inmunización que otorgará al sistema sanitario la capacidad de poner medio millón de vacunas a la semana.

"Tenemos los espacios y tenemos a los profesionales", ha dicho este martes el portavoz de la Junta, Elías Bendodo. Después el titular de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha detallado los ochos grandes espacios ya previstos. En Huelva ya se está utilizando el estadio Nuevo Colombino y también serán coliseos deportivos los que se usarán en Almería (estadio Juegos del Mediterráneo), Granada (nuevo Los Cármenes) y Sevilla (estadio de La Cartuja). En Cádiz y Málaga serán los palacios de congresos y ferias y en Córdoba la plaza de toros de Los Califas.

Los técnicos de Salud y los agentes de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta contemplan también el uso de recintos feriales en ciudades, así como los campus universitarios, ya que son lugares amplios de fácil acceso y que cuentan con grandes bolsas de aparcamiento. En zonas rurales se utilizarán las unidades móviles que ahora sirven para hacer cribados y también se prevé el uso de carpas instaladas en plazas y espacios abiertos.

Con este plan listo, Bendodo ha asegurado que los trabajadores sanitarios sólo necesitan que el Gobierno central -es decir, la Comisión Europea y las farmacéuticas- aumente el contingente de vacunas. El objetivo sigue siendo lograr la inmunización del 70% de la población para el verano. Y para ello, según los cálculos de la Junta, son necesarias 350.000 dosis a la semana.

Hasta el momento, ha detallado Bendodo, han llegado "un tercio" de esa cantidad. Esta semana está prevista la recepción en los almacenes de Sevilla y Granada de 132.880 vacunas, 93.600 de Pfizer y 40.000 de AstraZeneca. Hasta el domingo, 14 de febrero, se habían puesto 458.143 dosis y se había completado la pauta con de 192.021 personas. El portavoz ha asegurado que Andalucía es la primera región del país donde se ha finalizado la inmunización en las residencias de mayores.

El 86,6% de los trabajadores sanitarios de primera línea ha recibido ya una dosis, mientras que la mitad (49,9%) tiene la pauta completa, un total de 94.381 personas. Desde la Consejería de Salud y Familias explican que se continúa avanzando con el resto del personal sanitario y sociosanitario, a quienes se les aplica el suero de AstraZeneca. En el caso del personal de la ayuda a domicilio se administra el fármaco británico si son menores de 55 años, mientras que si son mayores reciben el de Pzifer.

A los mayores de 80 años con capacidad de movilidad se les está vacunando con las dosis de Pfizer en espacios como el citado Nuevo Combino de Huelva. El SAS está llamando a este colectivo vía telefónica por orden de edad (de mayor a menor) para programarle la primera dosis en el punto de vacunación que le corresponde tras comenzar, el pasado miércoles por los mayores de 93 años. Una vez que llegan al lugar, los mayores permanecen allí durante 15 minutos para observar posibles efectos de la vacuna. Aguirre ha explicado que, una vez que finalicen los mayores de 80 será el turno de los mayores de 70, unas 650.000 personas, y después los mayores de 60, cerca de un millón.

"Andalucía no ha fallado ni va a fallar con el plan de vacunas, porque aquí esta el futuro económico y sanitario", ha dicho Bendodo, que ha pedido un esfuerzo para "salvar el verano". El objetivo, ha añadido, es "evitar la cuarta ola", aunque no ha aludido a la posibilidad de cambiar las restricciones ni para endurecerlas ni para relajarlas. Jesús Aguirre sí explicó que se mantendrán los límites de 500 casos para los cierres permietrales de municipios y 1.000 para la clausura de la actividad no esencial.