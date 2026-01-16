El Gobierno moviliza la mitad del presupuesto del Acuerdo por Doñana

El Marco de Actuaciones para Doñana derivado del Acuerdo firmado entre el Gobierno central y la Junta, ha alcanzado un hito significativo al movilizar cerca de la mitad de su presupuesto inicial, según se ha confirmado en la última reunión del Grupo de Trabajo Técnico (GTT) celebrada en la Universidad de Huelva. El encuentro, organizado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha puesto de manifiesto que todas las líneas de actuación están operativas conforme el programa afronta el ejercicio de este año.

La reunión ha sido presidida por la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico; el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza. Durante el encuentro se han evaluado los avances de un programa que cuenta con un presupuesto inicial de 356 millones de euros destinados al ámbito medioambiental.

El Marco ambiental para Doñana del Ministerio afronta el año con el objetivo de "avanzar de manera decidida" en las intervenciones de restauración ambiental y de recuperación de la red hidrológica vinculada a Doñana. Entre las actuaciones destacadas figura el arranque de la colaboración con la Estación Biológica de Doñana (EBD) para hacer un seguimiento científico de cada una de las líneas y medidas propuestas.

Este año arranca con el proyecto de restauración de la finca de Los Mimbrales, ubicada en Almonte (Huelva), en plena ejecución. Paralelamente, se han puesto en marcha nuevas e importantes intervenciones en el territorio impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), entre las que destacan la segunda fase de recuperación hidrológica del Arroyo El Partido y la recuperación de cauces en el ámbito del arroyo de La Rocina.

La actuación sobre El Partido se centra específicamente en el tramo bajo de su cauce hasta el puente del Ajolí, en el término municipal de Almonte. Los objetivos fundamentales de esta intervención son dobles: por un lado, la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de la aldea de El Rocío y, por otro, incrementar las tasas de infiltración al acuífero durante las crecidas mediante la recuperación de los brazos secundarios del arroyo. Además, esta intervención permitirá mejorar los aportes a los humedales y lagunas temporales, elementos clave para el mantenimiento del ecosistema único que caracteriza al entorno de Doñana. La recuperación de estos cauces secundarios contribuirá a restaurar los procesos hidrológicos naturales que habían sido alterados por la actividad humana en décadas anteriores.

El segundo proyecto de envergadura contempla la recuperación de arroyos en el ámbito de La Rocina, con el objetivo específico de restaurar ambiental y geomorfológicamente los arroyos de Don Nicolás y el Travesí. Con el fin de lograr la restauración hidrológico forestal de la zona, las acciones principales incluyen la eliminación de especies invasoras, desbroce de matorral, retirada de restos vegetales, remodelación del terreno, nuevas plantaciones y la instalación de majanos para conejos. Estas actuaciones permitirán recuperar la funcionalidad ecológica de estos cauces, fundamentales para el mantenimiento de la biodiversidad del espacio natural. La eliminación de especies invasoras resulta especialmente crítica para evitar la competencia con la flora autóctona y permitir la regeneración natural de los ecosistemas riparios característicos de la región.

El tercer eje de actuación contempla el proyecto para la recuperación de cinco lagunas temporales. Cuatro de ellas están localizadas en el monte público de Ordenados de Almonte, dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Doñana Norte y Oeste, mientras que la quinta se ubica en el Espacio Natural Doñana. Las lagunas temporales constituyen uno de los ecosistemas más singulares y amenazados de la región mediterránea. Estos humedales estacionales albergan especies de flora y fauna altamente especializadas, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción, que dependen de los ciclos naturales de inundación y desecación para completar sus ciclos vitales.

Miguel González Suela ha hecho hincapié en el "vínculo con la realidad del territorio como forma de trabajar del Ministerio, que afronta estos marcos de manera integral y coordinada con todos los actores involucrados en el desarrollo de los mismos, invirtiendo con el territorio, desde el territorio y para el territorio". Esta filosofía de trabajo supone una apuesta por la participación local en la toma de decisiones sobre las actuaciones ambientales.