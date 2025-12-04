Montero pide "elevar la cuota de autogobierno" y "desbloquear el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía"

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta primera del Gobierno, ha realizado un firme compromiso este jueves durante la entrega de premios organizada por la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia en Málaga. La dirigente socialista ha prometido que Andalucía contará con el mejor sistema de financiación para garantizar su autogobierno y ha manifestado su intención de "arrancar la máquina de la igualdad" si consigue la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

La líder socialista ha reivindicado la necesidad de un "nuevo andalucismo" cuyo objetivo principal sería desbloquear el desarrollo del Estatuto de Autonomía de 2007. "Necesitamos elevar nuestra cota de autogobierno", ha proclamado Montero, quien ha subrayado que "no hay autonomía política ni autogobierno sin autonomía financiera". En este sentido, ha defendido la gestión del actual gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que "ningún Gobierno ha contribuido como el actual a la autonomía financiera de Andalucía".

El acto, presidido por Rafael Escuredo, primer presidente socialista de la Junta de Andalucía, se ha celebrado con motivo del 4 de diciembre, fecha emblemática para el andalucismo. Los premiados en esta ocasión han sido Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado; Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide; Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago; y el analista político Javier Aroca.

La también candidata a presidir la Junta ha sido contundente al afirmar que los socialistas continúan "en el mismo sitio, defendiendo el progreso, militando en el andalucismo cívico y mirando al futuro". En su discurso, Montero ha advertido sobre quienes buscan la involución y el peligro actual para la democracia, frente a lo cual "Andalucía tiene un potente mensaje para el conjunto de España".

Montero ha contrapuesto su visión de gobierno con la actual administración autonómica de Juanma Moreno (PP-A), de quien ha criticado que mantiene "guardada y gripada" la "máquina de la igualdad" durante los siete años que lleva al frente del Ejecutivo andaluz. Para la secretaria general del PSOE-A, gobernar Andalucía implica mucho más que "estar o dar palmaditas en la espalda", requiere "ser, sentir, creer en esta tierra, tener la capacidad de conocer cuáles son los retos, las ilusiones, las expectativas, los obstáculos que permiten que los andaluces puedan desarrollar en plenitud su proyecto de vida".

En su discurso, Montero ha identificado como enemigos del progreso en Andalucía no solo a "la derecha", sino especialmente a "la resignación" y al "conformismo con el que la derecha cada día anestesia" a la ciudadanía para impedir que esta exprese sus anhelos y sueños. Frente a esta situación, la candidata socialista ha afirmado con rotundidad que "Andalucía no se resigna y va a reaccionar ante la adversidad", destacando el "conocimiento, talento y capacidad" que posee la comunidad autónoma.

La dirigente socialista ha subrayado la importancia del feminismo al referirse a Carmen Calvo, una de las premiadas, y ha reivindicado el acento andaluz como un elemento "inclusivo" que hace "reconocibles" a los andaluces. Montero ha finalizado su intervención con un mensaje optimista, augurando que será "la próxima presidenta de la Junta" gracias al apoyo ciudadano, con el compromiso de recuperar "la dignidad de nuestros servicios públicos" y de quitar "el freno de mano de la potente maquinaria de transformación social y económica" que, según ella, debe impulsar el nuevo Gobierno andaluz.

Durante su intervención, María Jesús Montero ha evocado las históricas manifestaciones del 4 de diciembre de 1977, que representaron un hito en la reivindicación de una Andalucía que aspiraba a no ser menos que ninguna otra región. Este evento, que marcó un antes y un después en la configuración autonómica de Andalucía, sigue siendo un referente para el andalucismo político casi cinco décadas después. La secretaria general del PSOE-A ha reivindicado el andalucismo como "una fuerza de progreso y no de reacción", estableciendo una conexión directa entre aquellas movilizaciones históricas y los desafíos actuales de la comunidad autónoma.

Montero ha destacado el papel de Rafael Escuredo, presente en el acto, como una figura fundamental que "encarnó la ambición, el ansia de libertad, la capacidad y la confianza" en un momento crucial para Andalucía. Según la candidata socialista, Escuredo logró "convencer y entusiasmar desde la esperanza" a la mayoría de los andaluces, consiguiendo la autonomía "a base de reivindicación, también de gritos y, cómo no, de expresiones de libertad" que han acompañado a los andaluces desde entonces.