Aemet confirma que la Navidad será más lluviosa y fría de lo habitual en Andalucía: se esperan tormentas en el litoral esta Nochebuena y máximas por debajo de los 15ºC

La 'tardebuena' dejará tormentas en Andalucía oriental, mientras que los termómetros seguirán descendiendo durante la semana, con mínima de 3ºC en Sevilla.

El invierno astronómico ha comenzado con más lluvias en Andalucía en vísperas de las fiestas navideñas. Aemet ha avanzado que esta semana será más lluviosa y fresca de lo habitual en la región para la época del año, en que "una depresión en altura desplazándose en las inmediaciones de la península" generará tiempo estable hasta final de año, aunque con "importante variabilidad diaria". Por el momento, este martes 23 se esperan precipitaciones localmente intensas y nevadas en las sierras orientales.

En este sentido, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas, más intensas en la vertiente atlántica. Aemet ha activado hasta las 18:00 horas sendos avisos amarillos por lluvias en el litoral gaditano y el Estrecho, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes y acompañadas de tormentas, con acumulados de hasta 15 litros en una hora.

Por otro lado, en las sierras de Cazorla y Segura ha estado activo el aviso amarillo por nevadas, con la cota en torno a los 1.000-1.200 metros, subiendo a 1.500 metros, y espesores de 5 centímetros por encima de los 1.200 metros. En paralelo, las temperaturas irán en ascenso, con máximas de 17ºC en Huelva o 16ºC en Málaga. Soplarán vientos flojos a moderados del oeste o noroeste, más intensos en el litoral y cotas altas orientas, con rachas muy fuertes ocasionales.

Nochebuena: precipitaciones intensas en el litoral y nieve en las sierras

De cara al miércoles 24, día de Nochebuena, la depresión en altura continuará afectando a Andalucía, con cielos nubosos y chubascos dispersos por gran parte del territorio, en forma de nieve por encima de los 1.200-1.400 metros. Las precipitaciones serán localmente intensas en el litoral mediterráneo, donde pueden ir ocasionalmente acompañadas de tormentas. Mientras, se esperan cielos poco nubosos o intervalos nubosos en el tercio occidental.

En cuanto a las temperaturas, habrá heladas débiles a moderadas en las sierras, con mínima de 1ºC en capitales como Granada o 5ºC en Córdoba y Jaén. Las máximas se quedarán en los 15ºC en Sevilla o 14ºC en Cádiz y Almería. El viento será flojo a moderado del nordeste en el tercio occidental y en el interior, de levante en Alborán y variable en el resto del litoral.

A partir de Navidad, remiten las lluvias y se acentúa el frío

El jueves 25, día de Navidad, predominarán los intervalos de cielos nubosos en Andalucía, con precipitaciones débiles ocasionales, más probables en la mitad oriental. De nuevo se esperan heladas débiles a moderadas en las sierras, con mínima de tan solo 3ºC en Sevilla y máximas sin cambios. Los vientos serán flojos de componente variable, virando a poniente en Alborán.

El viernes 26 se mantiene la tendencia inestable, con intervalos de cielos nubosos, precipitaciones ocasionales y heladas débiles a moderadas en zonas altas. Se espera más frío de cara a esta jornada, con mínima de 0ºC en Córdoba y Granada y máximas en descenso, con 9ºC en Jaén, 13ºC en Huelva o 14ºC en Sevilla.

La depresión en altura continuará dejando ambiente inestable, con intervalos de nubes, precipitaciones y tormentas ocasionales a lo largo del fin de semana, con tendencia a remitir a partir del lunes 29.