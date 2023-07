Los números del fracaso de Macarena Olona el 23J

No por esperado ha sido menos llamativo el batacazo de la ex candidata a la Junta de Andalucía y diputada por Vox Macarena Olona. La presidenta de Caminando Juntos (CJ) no ha obtenido representación en el Congreso después de cosechar apenas 400 votos en la provincia de Granada, quedando en décimo lugar por detrás de otras formaciones extraparlamentarias como Pacma, Por un Mundo Más Justo o el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE).

En concreto, la ex dirigente de Vox, que era la cabeza de lista de Caminando Juntos a la Cámara Baja por Granada, ha obtenido solo 432 votos, situándose por debajo de PACMA (3.017 papeletas); Juntos por Granada (1.099 votos); Por un Mundo más Justo (729 votos); PCTE (665 apoyos) y Frente Obrero (642 papeletas).

A nivel nacional, la formación de Olona ha obtenido 5.482 votos y no ha logrado representación en ninguna de las diez provincias en las que se ha presentado. De nuevo, ha quedado por detrás de formaciones que usualmente son extraparlamentarias como Pacma, Recortes Cero, PCTE o Escaños en Blanco, entre otros.

Sin embargo, la formación de Macarena Olona sí que se ha situado justo por encima de la Falange Española de las Jons, con apenas 300 votos de diferencia. También ha superado a la España Vaciada y a formaciones localistas como Vamos Palencia y Zamora Sí.

Olona ha reaccionado al resultado electoral agradeciendo la confianza a "los miles de españoles" que han votado a su formación y a los que han "hecho posible" que la papeleta estuviera el domingo en las urnas. "Habéis sido protagonistas de una gesta histórica", ha sostenido la presidenta de CJ, que durante la jornada electoral ejerció como apoderada en un colegio electoral de Granada.

También ha respondido a quienes desde Twitter la han acusado de ser "responsable" de los resultados electorales de Vox", que ha perdido 19 escaños en relación a los comicios generales de noviembre de 2019: "A los que dicen que soy la responsable del gatillazo de VOX, hoy prefiero hablar de cosas serias".

A los que dicen que soy la responsable del gatillazo de VOX, hoy prefiero hablar de cosas serias. Enhorabuena al pueblo español. Hoy ha hablado la democracia. Como Presidenta de @C_JEspana quiero agradeceros vuestra confianza. A los miles de españoles que nos habéis votado y a… pic.twitter.com/MVq4lByb98 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) July 23, 2023

La presidenta de CJ se ha presentado a las elecciones generales en la misma provincia por la que fue cabeza de lista de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones de junio de 2022. Entonces, la formación de Santiago Abascal obtuvo 64.031 votos y dos diputados al Parlamento andaluz.