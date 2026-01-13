Susana Díaz avisa de que su futuro en el PSOE lo decidirán los militantes: "Tengo 50 años y tela de carrete"

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha dejado claro este martes que su papel en el PSOE lo decidirán los militantes del partido y ha advertido de que si no la "orillaron" en su momento quienes no querían escuchar su opinión, "mucho menos ahora". La senadora socialista, que cuenta con 50 años de edad, ha asegurado tener "tela de carrete" para seguir activa en la política española y ha reclamado un cambio de rumbo en las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha expresado la dirigente socialista durante una entrevista este martes en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntada sobre el manifiesto publicado recientemente por Jordi Sevilla. Este documento plantea una reflexión autocrítica en el seno del PSOE y sugiere que el Ejecutivo nacional debería cambiar de rumbo en determinadas políticas. Los periodistas también han cuestionado a Díaz sobre el papel que podría desempeñar ella misma en el futuro del partido socialista.

"Mi papel lo dirán siempre los militantes", ha exclamado la senadora para acto seguido dejar claro que tiene "50 años y tela de carrete". "Si ni siquiera me han podido orillar quienes no querían escuchar mi opinión, pues, mucho menos ahora que creo que es importante que aportemos todo para reencontrarnos con un electorado que ha dejado de mirarnos", ha argumentado la expresidenta andaluza. Díaz ha señalado que lo que ocurra con su futuro político será decisión de las bases del partido y que, en estos momentos, es "lo que ahora mismo menos me importa".

Preocupación por los votantes que abandonan al PSOE

La exsecretaria general del PSOE andaluz ha manifestado su inquietud por la situación actual del partido socialista y ha alertado de que "el PSOE está dejando huérfanos a muchos votantes" porque en algunos temas no les representan con las políticas que están llevando a cabo desde el Gobierno central. Según su análisis, numerosos ciudadanos que tradicionalmente votaban al partido se sienten ahora desatendidos por las decisiones adoptadas desde Moncloa.

En este sentido, Susana Díaz ha planteado que en lugar de temer a Vox en las urnas, su partido debería tratar de evitar lo que ha ocurrido recientemente en Extremadura, donde el PSOE perdió muchos apoyos en las elecciones autonómicas celebradas en 2024. La senadora ha advertido del riesgo de que esta misma situación se repita en "algún otro sitio", en clara referencia a las próximas convocatorias electorales autonómicas previstas para este 2025.

Según la opinión de Díaz, el PSOE debería romper con Waterloo, replantearse algunas alianzas políticas y tomar decisiones estratégicas para intentar reencontrarse "con esa gente que necesita el PSOE" y que en estos momentos están "huérfanos". La expresidenta andaluza ha insistido en la necesidad de recuperar la confianza de los ciudadanos que tradicionalmente han confiado en el proyecto socialista pero que ahora se sienten desencantados.

Postura sobre la financiación autonómica y el principio de ordinalidad

Durante la entrevista, Susana Díaz también ha sido cuestionada sobre el polémico debate acerca de la financiación autonómica y el principio de ordinalidad. La senadora ha señalado que, tras leerse el documento presentado por Sevilla, no está de acuerdo con el principio de ordinalidad "ni para Cataluña, ni para nadie". Sin embargo, ha matizado que sí comparte la necesidad de cambiar el modelo actual de financiación.

Según ha precisado la expresidenta andaluza, el cambio de modelo es necesario porque se pasa de un sistema que premiaba la dispersión territorial y el envejecimiento poblacional a otro que "se ajusta a la población de un país que ha crecido" y que ha alcanzado casi los 50 millones de personas. Díaz ha defendido que las cosas no son ni blancas ni negras, sino grises, y que hay que analizar los matices de lo que resulta positivo y de lo que resulta negativo en cualquier propuesta de reforma.

"Ojalá me hubieran dado a mí los 5.000 millones, que yo lo que gestioné fue demasiada miseria, que hubiera sido el 20 por ciento del presupuesto que yo tenía en ese momento", ha exclamado la dirigente socialista, en referencia a los recursos económicos con los que tuvo que gestionar Andalucía durante su mandato como presidenta de la Junta. Esta declaración pone de manifiesto las dificultades financieras que atravesó Andalucía durante su gestión al frente del Gobierno autonómico.

¿Qué propone el manifiesto de Jordi Sevilla para el PSOE?

El manifiesto al que ha hecho referencia Susana Díaz fue presentado por Jordi Sevilla, exministro de Administraciones Públicas durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Este documento plantea una reflexión autocrítica sobre la situación actual del PSOE y sugiere que el partido debería hacer un ejercicio de análisis profundo sobre las políticas que está implementando el Gobierno de coalición.

Sevilla propone en su texto que el Ejecutivo nacional cambie de rumbo en determinadas áreas de actuación, especialmente en aquellas que están generando mayor rechazo entre el electorado tradicional del PSOE. El exministro forma parte de un sector del partido que considera que algunas de las alianzas políticas actuales están perjudicando la imagen del PSOE entre los votantes de centro-izquierda y que es necesario recuperar un discurso más transversal y menos dependiente de los socios minoritarios del Gobierno.

¿Qué significa la expresión "romper con Waterloo"?

La expresión "romper con Waterloo" utilizada por Susana Díaz hace referencia directa a Carles Puigdemont y su entorno político, que se establecieron en Waterloo, Bélgica, tras la celebración del referéndum ilegal de independencia en Cataluña en octubre de 2017. Puigdemont huyó a Bélgica para evitar la acción de la justicia española y desde entonces ha mantenido su residencia en esa localidad belga.

Cuando Díaz habla de "romper con Waterloo", está pidiendo que el PSOE rompa sus acuerdos y alianzas con Junts per Catalunya, el partido liderado por Puigdemont. Esta formación ha sido clave para que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda aprobar determinadas iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, sectores críticos del PSOE consideran que esta dependencia política está generando un coste electoral importante entre los votantes más moderados del partido.

¿Qué consecuencias tuvo la derrota en Extremadura?

Las elecciones autonómicas celebradas en Extremadura en mayo de 2023 supusieron un importante revés para el PSOE, que perdió la Presidencia de la Junta tras décadas de gobierno ininterrumpido. El Partido Popular obtuvo la victoria y María Guardiola se convirtió en la nueva presidenta extremeña, poniendo fin a la larga etapa de gobiernos socialistas en la región.

Esta derrota electoral se produjo en un contexto de descontento entre parte del electorado tradicional del PSOE, que expresó su rechazo a determinadas políticas del Gobierno nacional. Extremadura había sido históricamente un feudo electoral socialista prácticamente inexpugnable, por lo que la pérdida del Gobierno autonómico se interpretó como una señal de alarma sobre la situación del partido en zonas rurales y en comunidades tradicionalmente afines al proyecto socialista.