La revisión obligatoria de los sistemas de calefacción: lo que hay que saber

Los sistemas de calefacción, especialmente aquellos que utilizan combustibles fósiles como el gas natural o el gasóleo, precisan de revisiones periódicas para asegurar su correcto funcionamiento y minimizar de esta forma los riesgos asociados al uso de los mismos como las fugas de gas o la producción de monóxido de carbono. En este artículo, exploraremos en detalle qué implican las revisiones obligatorias de las calderas y calentadores de gas, en qué se diferencian estas revisiones de la inspección del gas, cómo varía su frecuencia según la potencia del aparato, y qué consecuencias puede llegar a tener no llevarlas a cabo.

¿En qué consiste la revisión de la caldera de gas?

La revisión de la caldera de gas es una evaluación exhaustiva del estado de la caldera con la que se busca garantizar tanto la seguridad como el funcionamiento eficiente de la misma. Durante la revisión, se examinan varios factores clave:

Combustión y emisión de gases : se analiza la concentración de gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono en la chimenea de la caldera y en la atmósfera de la estancia donde está instalada la caldera para asegurar que se está llevando a cabo una combustión completa y eficiente en los quemadores de la misma. Además, se ajusta la llama de los quemadores para verificar que funcionen correctamente.

: se analiza la concentración de gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono en la chimenea de la caldera y en la atmósfera de la estancia donde está instalada la caldera para asegurar que se está llevando a cabo una combustión completa y eficiente en los quemadores de la misma. Además, se ajusta la llama de los quemadores para verificar que funcionen correctamente. Componentes internos : se revisan el quemador, la cámara de combustión, el intercambiador de calor y la válvula de seguridad para detectar posibles obstrucciones, corrosión o fugas.

: se revisan el quemador, la cámara de combustión, el intercambiador de calor y la válvula de seguridad para detectar posibles obstrucciones, corrosión o fugas. Conexiones y tuberías: se inspeccionan las conexiones de gas y las tuberías de agua para detectar posibles fugas o corrosión en las mismas.

¿En qué consiste la revisión de los calentadores de gas?

Aunque los calentadores de gas no son tan complejos como las calderas, su revisión es igualmente importante. Se centra en verificar el funcionamiento eficiente y seguro de los mismos, sin fugas de gas ni problemas en el sistema de combustión de éstos. Los calentadores de agua de hasta 24,4 kW deben ser revisados cada cinco años.

¿En qué consiste la revisión de las calderas de gasóleo?

Las calderas de gasóleo requieren una revisión anual para garantizar su correcto funcionamiento. Durante esta revisión, se examina el estado del quemador, la bomba de gasóleo, la cámara de combustión y el intercambiador de calor, así como las conexiones y tuberías asociadas. Es crucial asegurar que no haya acumulación de residuos que puedan afectar la eficiencia y la seguridad del sistema asi como fugas de gasóleo que puedan provocar algún tipo de incendio o explosión.

Frecuencia de las revisiones según la potencia

La frecuencia de las revisiones varía según la potencia de los aparatos:

Calderas de gas de menos de 70 kW : deben ser revisadas cada dos años, excepto en el País Vasco, donde las revisiones anuales son obligatorias.

: deben ser revisadas cada dos años, excepto en el País Vasco, donde las revisiones anuales son obligatorias. Calderas de gas con potencia superior a 70 kW : requieren una revisión anual.

: requieren una revisión anual. Calderas de gasóleo y pellet : deben ser revisadas anualmente.

: deben ser revisadas anualmente. Calentadores de agua: cada cinco años para aquellos con potencia de hasta 24,4 kW.

¿Qué ocurre si la caldera o el calentador no pasa la revisión?

Si una caldera o calentador no supera la revisión, el técnico entregará un informe detallando los defectos encontrados, los cuales se clasifican en anomalías primarias y anomalías secundarias. En el caso de las anomalías principales, como puede ser niveles muy altos de producción de CO2 o monóxido de carbono, se procede a precintar el calentador o la caldera y queda prohibido su uso hasta que no se hayan subsanado las anomalías. En el caso de las anomalías secundarias, como puede ser una ventilación deficiente en el lugar de instalación del aparato, se concede un plazo de entre 7 días y 6 meses, dependiendo de la anomalía, para subsanar la misma.

Diferencia entre la revisión de la caldera y la inspección de la instalación de gas

Aunque a menudo se confunden, la revisión de la caldera y la inspección de la instalación de gas son procesos técnicos de comprobación distintos:

Revisión de la caldera : se centra en comprobar el correcto funcionamiento y la seguridad del aparato en sí, siendo responsabilidad del propietario asegurar su cumplimiento con la periodicidad que marca la normativa vigente.

: se centra en comprobar el correcto funcionamiento y la seguridad del aparato en sí, siendo responsabilidad del propietario asegurar su cumplimiento con la periodicidad que marca la normativa vigente. Inspección de la instalación de gas: se enfoca en la instalación completa, incluyendo tuberías y conexiones a la caldera o calentador, y es gestionada por la compañía distribuidora de gas. Esta inspección es obligatoria cada cinco años en la mayoría de España.

Quién debe realizar la revisión

La revisión de las calderas y calentadores de gas debe ser realizada por técnicos autorizados, idealmente por un SAT especializado en la marca de tu sistema de calefacción en tu ciudad. Por ejemplo, para calderas y calentadores Junkers en Valencia, lo ideal sería contactar con un servicio tecnico Junkers Valencia autorizado. Esto garantizará que el proceso de revisión se lleve a cabo de acuerdo con las normativas vigentes y que se detecte cualquier anomalía principal o secundaria que deba ser corregida.

Consejos de uso diario para mantener la caldera o el calentador en buen estado

Para prolongar la vida útil de tu caldera o calentador y asegurar su eficiencia, sigue estos consejos:

Mantén limpios los filtros y componentes visibles para evitar obstrucciones.

para evitar obstrucciones. Verifica regularmente las conexiones de gas y agua para detectar fugas de manera temprana.

para detectar fugas de manera temprana. Ajusta la temperatura según tus necesidades para ahorrar energía y reducir el desgaste del sistema.

según tus necesidades para ahorrar energía y reducir el desgaste del sistema. Programa revisiones preventivas antes del invierno para evitar averías cuando la caldera funciona a máximo rendimiento.

antes del invierno para evitar averías cuando la caldera funciona a máximo rendimiento. Purga los radiadores frecuentemente para eliminar el aire acumulado en los mismos, especialmente antes del invierno.

¿Qué ocurre si no se hace la revisión de la caldera?

No realizar las revisiones obligatorias puede tener consecuencias graves:

Riesgo de accidentes : una combustión defectuosa puede generar gases tóxicos como el monóxido de carbono y aumentar el riesgo de explosiones.

: una combustión defectuosa puede generar gases tóxicos como el monóxido de carbono y aumentar el riesgo de explosiones. Ineficiencia : un sistema de calefacción mal mantenido consume más energía, lo que aumenta los costos y el impacto ambiental.

: un sistema de calefacción mal mantenido consume más energía, lo que aumenta los costos y el impacto ambiental. Problemas con el seguro: en caso de incidentes, el seguro de hogar puede no cubrir daños si no se han realizado las revisiones necesarias.

En conclusión, la revisión obligatoria de las calderas y calentadores es una tarea crucial para garantizar la seguridad, eficiencia y comodidad en nuestros hogares y negocios. Asegurarse de cumplir con las normativas establecidas no solo evita riesgos, sino que también reduce costos a largo plazo y contribuye a un uso más sostenible de la energía.