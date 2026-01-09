De la Cosori a la Ninja: las 6 mejores freidoras de aire para comprar en 2026

Cocina sin aceite y con mucho estilo gracias a las freidoras de Aire que revolucionan este 2026

El arte de cocinar sin renunciar al sabor ni a la textura crujiente ha encontrado en las freidoras de aire a su aliada más sólida. Lo que empezó como un gadget curioso para freír con menos aceite se ha convertido en un imprescindible de la cocina moderna.

En 2026 el mercado está más competitivo y diverso que nunca. Desde modelos familiares capaces de preparar cenas completas hasta opciones compactas que encajan en las cocinas más reducidas del centro de Sevilla, las freidoras de aire prometen resultados saludables sin renunciar al gusto.

En esta guía de nuestra sección De Compras hemos reunido los modelos más destacados del momento, combinando rendimiento, versatilidad y valor por dinero.

Freidora de Aire Cosori Premium Chef Edition

Cosori Freidora de aire Premium Chef Edition

Un referente premium para quienes quieren resultados uniformes y precisos sin complicaciones. Este modelo de Cosori se ha ganado el aplauso de miles de usuarios por su equilibrio entre potencia, tecnología de circulación de aire y facilidad de uso. Perfecta para familias o cocineros domésticos exigentes, ofrece múltiples ajustes preestablecidos y control digital intuitivo.

Características destacadas:

Gran capacidad para varias raciones a la vez.

Panel digital con múltiples programas de cocción.

Diseño robusto y fácil limpieza.

Temperaturas ajustables para todo tipo de platos.

Acabados de calidad y rendimiento consistente.

Freidora de aire Cosori Turbo Blaze Chef Edition

Cosori Turbo Blaze Chef Edition

Una opción con oportunidad excepcional de relación calidad-precio para uso diario. Este modelo destaca por su potencia elevada y la tecnología que permite cocinar platos crujientes con muy poco aceite, ideal para comidas familiares completas.

Características destacadas:

Alta potencia para resultados rápidos y dorados.

Programas automáticos para diferentes alimentos.

Capacidad versátil para múltiples platos.

Cesta antiadherente fácil de limpiar.

Diseño moderno y funcional.

Freidora de aire Philips NA231/00

Philips Serie 2000 NA231 00

Philips fue de las primeras marcas populares en airfryers y este modelo sigue siendo un clásico sólido en España. Destaca por su funcionamiento intuitivo, distribución uniforme del calor y eficiencia energética. Todo ello en un formato que se adapta a cocinas de tamaño medio.

Características destacadas:

Excelente capacidad y potencia equilibrada.

Economía de espacio sin perder rendimiento.

Resultados consistentes en fritos y asados.

Panel de control fácil.

Gracias a la tecnología RapidAir, reduce grasa sin sacrificar textura.

Freidora de aire Ninja CRISPi

Ninja CRISPi

Una alternativa muy valorada para usuarios que buscan versatilidad y simplicidad. Con un diseño intuitivo y funciones variadas, las freidoras Ninja ofrecen resultados crujientes y un manejo sin curva de aprendizaje incómoda, ideal incluso para principiantes.

Características destacadas:

Funciones 4-en-1: freír, asar, recalentar, deshidratar.

Cesta antiadherente y fácil mantenimiento.

Tamaño compacto sin sacrificar capacidad.

Construcción robusta y fiable.

Freidora Tefal Filtra Pro FR5111

Freidora Tefal Filtra Pro FR5111

Una opción económica sin sacrificar prestaciones, perfecta para cocinas pequeñas o usuarios que quieren probar una freidora de aire con buenos resultados. Su diseño sencillo y funcional la hace ideal para uso frecuente.

Características destacadas:

Cesta filtrante que simplifica limpieza.

Ajuste de temperatura y temporizador precisos.

Tamaño ideal para 2-3 personas.

Perfecta para freír, hornear y asar con poco aceite.

Freidora Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500

Freidora de aire Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500

Una apuesta compacta y accesible con diseño inoxidable resistente y funciones básicas robustas. Ideal para usuarios que quieren una freidora de aire eficaz sin gastar mucho, con resultados fiables para el día a día.

Características destacadas:

Diseño inoxidable duradero.

Tamaño compacto para cocinas pequeñas.

Funciones sencillas y fáciles de usar.

Resultados uniformes con poco aceite.

Las freidoras de aire ya no son una moda pasajera: han demostrado ser un electrodoméstico esencial para quienes buscan cocinar de forma más saludable sin renunciar al sabor y la textura crujiente.