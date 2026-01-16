Todavía estás a tiempo de comprar la baliza V16: este modelo homologado cae de precio en MediaMarkt

El pasado 1 de enero de 2026 entró en vigor la obligación de utilizar la baliza V16 para señalizar una avería, accidente o cualquier situación de emergencia en la carretera, en sustitución de los triángulos. Pero aunque la norma ya esté activa, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha concedido una especie de tregua a los conductores.

Durante los primeros meses, informarán a los conductores y realizarán campañas de concienciación, pero no multarán por no llevarla. Es por eso que muchos se han relajado y todavía no han comprado este dispositivo, pero ese 'periodo de gracia' poco a poco irá llegando a su fin. Así que si eres uno de ellos, tienes que aprovechar que MediaMarkt ha rebajado la baliza V16 homologada de Raykong, ahora por menos de 36€ (antes 60€).

Comprar en MediaMarkt por ( 59,99 ) 35,99€

Argumentos de la DGT a favor de la baliza V16

Permite señalizar una situación de emergencia sin salir del vehículo.

Hace visible el coche averiado a más de 1 kilómetro de distancia y 360º.

Conecta automáticamente con la plataforma DGT 3.0 para avisar de la incidencia.

Es resistente en todas las condiciones (viento, lluvia fuerte, nieve, mala visibilidad...).

Por qué aprovechar esta oferta para comprarla

Baliza V16

Porque tarde o temprano tendrás que tener tu baliza V16, si no quieres una multa. La DGT quiere que los conductores no tengan que caminar más por el arcén para colocar los triángulos y así evitar los accidentes asociados a los atropellos. La baliza V16 homologada de Raykong es uno de los modelos autorizados por la DGT y válidos desde el 1 de enero de 2026.

Por supuesto, cumple con todos los requisitos de Tráfico, permite al resto de conductores ubicar el vehículo accidentado y además tiene datos móviles pagados hasta el año 2038. Lo más atractivo para ti es que esta baliza V16 homologada por la DGT está rebajada un 40% en MediaMarkt, y ha pasado de costar 60€ a menos de 36€.

Todo lo que debes saber sobre la baliza V16: modelos homologados, cómo usarla, multas...

La baliza V16 ya es en España el único método legal para señalizar una avería o accidente. ¿Significa eso que tienes que dejar los triángulos en casa? Sí y no. Técnicamente, ya no te sirven de nada, pero la DGT permite combinarlos con la baliza en situaciones de mala visibilidad o cuando haya un peligro evidente que lo justifique.

Sea como sea, tienes que tener una baliza V16 homologada. Y para saber si lo está, la DGT tiene publicada una lista con la relación de marcas y fabricantes autorizados. Esta de Raykong cumple con creces, con el número de certificado IDIADA PC25060196. De momento, Tráfico va a ser flexible con las multas y no es su prioridad ahora mismo. Sin embargo, cuando pase este 'periodo de tregua', las sanciones pasarán a ser de 80€.

Si todavía no has comprado la tuya, aprovecha que MediaMarkt acaba de rebajar esta baliza V16 homologada de Raykong a menos de 36€. De hecho, es una de las más baratas del mercado ahora mismo. ¡Date prisa!