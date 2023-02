El Betis Féminas sigue sin levantar cabeza y suma otra derrota (0-1)

El Real Betis Féminas cae ante el Valencia en la jornada 19 de la Finetwork Liga F. Las de Francis Díaz venía con la necesidad de vencer tras seis jornadas sin hacerlo, pero nuevamente la falta de gol condenó a un equipo que se vio sorprendido por el gol inicial de Marta Carro.

En el minuto 4 ya se encontraba por delante el conjunto ché, que se encuentra en los puestos de arriba de la clasificación. El Betis fue a más, pudiendo anotar la igualada antes del descanso gracias a varias internadas del nuevo fichaje de la dirección deportiva bética Fulutudilu.

Realizó hasta tres cambios el técnico verdiblanco en la reanudación de los segundo 45 minutos. Las béticas tuvieron actitud y no dejaron de intentarlo pero la fortuna no fue la mayor aliada del cuadro de Heliópolis. Carmen Álvarez, Fulutudilu y Babajide se acercaron a la portería rival con peligro, pero la defensa valencianista no tuvo apenas errores y se fajó a las mil maravillas.

Pudo hasta incrementar la distancia en el marcador y sentenciar el encuentro las visitantes por medio de un penalti en el que Malena Mieres se hizo grande y logró despejar la pena máxima. El empate no llegó pese a que las béticas nunca bajaron los brazos hasta el pitido final.

La derrota vuelve a dejar tocado a un equipo que continúa sin vencer desde hace siete jornada, lo que provoca que esté cerca de los puestos de descenso, hasta el punto de caer en ellos si el Alhama vence logra vencer el Granadilla Tenerife este domingo.