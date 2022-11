Del resuelto 'caso Bono' al debut de Alex Telles: Mejor cara para los sevillistas en el Mundial

El Sevilla es uno de los equipos españoles con más representación en el Mundial de Qatar que se disputa desde hace diez días. Tras una primera jornada poco positiva entre las selecciones con jugadores sevillistas en sus nóminas, este segundo partido de la fase de grupos ha sonreído más para ellos, con sus respectivas selecciones de Argentina, Dinamarca, Marruecos, Brasil y Serbia.

La selección danesa, en la que ya no se encuentra concentrado Delaney tras la lesión en la rodilla en la primera jornada, volvió a cosechar un resultado negativo. En este caso, era algo más previsible, pues se enfrentaba a la vigente campeona del Mundo, Francia. Dolberg, titular en la primera jornada, salió desde el banquillo en esta ocasión, pero tampoco pudo ver puerta en la derrota por 2 a 1. Dinamarca estuvo mejor que en su debut, pero no pudo sumar ningún punto, por lo que se la jugará a una bala frente a Australia. Tienen que ganar, y esperar que Túnez no mejore esa victoria frente a una Francia ya clasificada.

La que si corrió mejor suerte es la selección Argentina de Acuña, Montiel y el Papu. Tras protagonizar una histórica derrota en el debut contra Arabia Saudí, los de Scaloni lograron una victoria vital con la titularidad de Montiel y Acuña, que fueron suplentes en la primera jornada, y un Papu que no participó tras ser de la partida en el debut. Montiel jugó 63' en su primera aparición en Qatar, en la que vio cartulina amarilla. Acuña completó el partido. Argentina tendrá que volver a ganar ante Polonia para asegurar el pase a octavos.

Una de las imágenes más curiosas de lo que llevamos de Mundial la protagonizó Bono, en el partido de Marruecos contra Bélgica. El portero estaba en el XI titular de su seleccionador, e incluso se le pudo ver cantando el himno en la ceremonia previa. Sin embargo, no inició el partido. Tras él, en la victoria marroquí por 2-0, el último Zamora aseguró que se debía a una indisposición tras una infiltración en la cadera. Habrá que estar pendientes de si puede regresar en el último partido de grupos contra Canadá. En-Nesyri volvió a ser titular, disputando 73' en otro partido sin ver puerta.

Serbia y Brasil, ambas del Grupo G, continuaron su periplo en el Mundial de manera similar a la de su comienzo. Los balcánicos se dejaron empatar frente a Camerún (3-3) y apurarán sus opciones contra Suiza, a la que deberán vencer sí o sí. Dmitrovic y Gudelj no participaron del empate. Por otro lado, la nota más positiva la sigue poniendo Alex Telles, de la mano de la selección brasileña, a la que le sobra una jornada para clasificarse a la siguiente ronda. Con la victoria ante Suiza por 1 a 0, la canarinha se asegura el pase, en un partido en el que debutó en un Mundial el lateral izquierdo sevillista. Con la clasificación confirmada, es probable que disponga de más minutos en el partido frente a Camerún.