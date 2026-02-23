Alejandra Flores, la sevillana de 22 años que conquista la élite nacional en el Maratón de Sevilla

Hay días que cambian una vida y otros que la confirman. En la línea de meta del Maratón de Sevilla, entre aplausos y emoción, Alejandra Flores no solo detuvo el crono en 2:46:29: selló la mejor marca sevillana y se convirtió en la tercera española en meta. Con 22 años, estudiante de Medicina en la Universidad de Sevilla y atleta por vocación tardía, su historia demuestra que los sueños, cuando se entrenan con disciplina, también cruzan la meta.

Pregunta.Tus inicios en el atletismo son relativamente recientes. ¿Cómo empezó todo?

Respuesta.Es una historia curiosa. Hace cuatro años estaba dando un paseo por Sevilla y pasé por el kilómetro 40 del maratón, que además está cerca de mi casa. Me pareció súper emotivo. Iba con mi hermana y su novio, que es muy deportista, y dije: "Yo quiero estar aquí el año que viene". En ese momento lo máximo que había corrido eran cinco kilómetros, así que el salto era enorme. Decidí prepararme primero una media maratón. La sufrí bastante, la verdad, pero me fue medio bien y ahí empezó todo.

P.¿Cuándo diste el paso definitivo al maratón?

R.Una amiga me propuso correrla juntas al año siguiente. Esa ya me la preparé bien, con ayuda de un amigo que nos llevó la planificación. Cuando entrenas bien y disfrutas el proceso, te enganchas. La primera media no la disfruté tanto, pero ese maratón sí. Ahí descubrí que el atletismo es mucho más que lo que vemos en televisión; es un mundo entero y me encantó.

P.¿Siempre fuiste tan deportista?

R.Siempre me ha gustado el deporte. De pequeña hice patinaje, sevillanas, tenis… incluso un año de atletismo con amigas después de clase, pero nada que ver con lo de ahora. También he pasado por el gimnasio y clases colectivas. Nunca había hecho nada de forma profesional, pero el deporte siempre ha estado en mi vida.

P.¿Qué hace falta para rendir al nivel que has mostrado en Sevilla?

R.Sobre todo, muchas ganas. El maratón es muy exigente y lo más duro es entrenarla. Son muchas horas, tiradas muy largas y un volumen alto de kilómetros. Si quieres llegar con garantías, hay una base de trabajo que no te la quita nadie. Y también hay que estar dispuesto a sacrificar cosas.

P.¿Cómo fue tu preparación para este maratón?

R.Estoy en el club de atletismo Alixar y mi entrenador, César Lobato, me lleva toda la planificación. He entrenado siete días a la semana, corriendo todos ellos; un día doblaba sesión y dos días hacía gimnasio. Es una estructura totalmente distinta a cuando preparé mi primera media por mi cuenta, que corría dos días a la semana y me parecía muchísimo. Tener entrenador marca la diferencia porque adapta el entrenamiento a ti y a tu vida.

P.Además eres estudiante de Medicina en la Universidad de Sevilla. ¿Cómo compaginas ambas exigencias?

R.Para mí van de la mano. Las dos requieren disciplina y muchas horas. Tengo muy interiorizado que dos o tres horas al día son para entrenar y eso no se negocia. Cuando estudio, estudio de verdad; cuando entreno, entreno. Además, correr me sirve para desconectar. No podría estar concentrada estudiando durante horas seguidas sin ese paréntesis. Es mi momento del día.

P.¿Y la vida social?

R.Claro que la tengo. A lo mejor no salgo tanto de fiesta, pero quedar con mis amigas uno o dos días a la semana es importante. En época de exámenes recorto más, sobre todo porque necesito descansar, pero durante el curso se puede compaginar.

P.Has compartido tu camino en redes sociales y te has convertido en inspiración para muchos jóvenes. ¿Qué significa para ti?

R.Empecé de forma muy natural, porque me hacía ilusión compartirlo. Cuando alguien me dice que se ha apuntado a una media maratón porque le inspiran mis vídeos, o que ve que se puede estudiar y hacer deporte a la vez, para mí es increíble. Yo no soy una superdotada ni vivo solo para esto; estudio, tengo familia y amigos. Mi mensaje es que, si tienes ganas y te organizas, se puede.

P.Después de este éxito —mejor marca personal (2:46:29), mejor marca sevillana y tercera española en meta—, ¿cuáles son tus próximos retos?

R.El maratón me encanta y creo que es mi prueba favorita, pero ahora el cuerpo me pide bajar volumen e intensidad. Quiero hacer pista: 3.000 y 5.000 metros, el Campeonato de España Universitario de cross y el 10.000. También caerá algún 10K y quizá alguna media. El maratón volverá, seguro.

Alejandra Flores ya es presente del fondo nacional. Con 22 años, disciplina de estudiante de Medicina y mentalidad de élite, Sevilla tiene en ella un nuevo referente. Y, como ella misma repite, todo empezó con una frase sencilla frente al kilómetro 40: "Yo quiero estar aquí".