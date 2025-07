Baloncesto Sevilla: Inscripción, órdago y a esperar al juzgado

Pedro Fernández ya no habla por TikTok. Puede que haya entendido que ése no es el camino. Ahora es el club el que se comunica a golpe de nota de prensa en redes sociales, unas veces con más información que otra, aunque siempre siguiendo los pasos que dicta su sueño y presidente que lanzó un órdago a las instituciones públicas convocando al Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial y Junta de Andalucía a una reunión el próximo jueves en las oficinas del club, un día después de que acabe el plazo de inscripción en Primera FEB. Seguramente no es casualidad.

La idea es formalizar la documentación inscribirse la próxima campaña en la segunda categoría nacional. Otra cosa es que el plan sea competir o salir con un equipo con altas expectativas, con la orden a los agentes de los jugadores renovados (Jelinek, Hughes y Benite) de que pueden buscarse equipo tras el no de la ACB al acceso del conjunto hispalense a la Liga Endesa. Eso sí, en otro comunicado la entidad sevillana manifestó que emprendió “acciones legales inmediatas” al entender que la decisión de la patronal del baloncesto “no se ajusta a derecho”. “A tal efecto, el club ha presentado una solicitud de medidas cautelares ante los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, reclamando su inmediata afiliación a la ACB, dado que cumple con todos los requisitos legalmente exigibles. Todo lo anteriormente expuesto ha sido puesto en conocimiento del Consejo Superior de Deportes (CSD)”, añade la información.

Que la respuesta sea antes de ese 31 de julio en el que ha citado a las instituciones públicas parece improbable, de forma que poco o nada se podrá tratar con seguridad en ese encuentro más que pedir dinero para competir o buscar alguna vía para su salida. Ya durante la temporada amenazó con llevarse al equipo y al final del curso negoció con llevarse la plaza a Jaén. El ascenso lo cambió todo y mientras Pedro Fernández insiste en que toda la documentación es correcta hay pagos pendientes por hacer de los que se debería preocupar. Una de las claves a tener en cuenta en los recursos es dirimir si en los pagos que entraron después de la hora límite cuenta la primera fecha de salida de esas transferencias o cuándo se intentaron antes de que se produjese un error o el retardo por el que llegaron más tarde. Después habrá que rebatir también el informde la auditoría de la ACB que concluía que "el club no cumple requisitos imprescindibles, tal y como acredita el informe del auditor externo ni ha acreditado el pago en plazo del valor de participación", según la ACB.

El otro punto de interés es el de la Fundación Cajasol, que anunció que saldría “al rescate dando un paso adelante para apoyar” cara a seguir en ACB a un club que “nació en esta casa y que representa una parte esencial del corazón deportivo de nuestra ciudad”. “Por ello hemos iniciado conversaciones con el club para materializar un respaldo decidido que permita dar forma a un proyecto sólido, ilusionante y con futuro”. Su presidente, Antonio Pulido, que estos días está en Colombia en la Conferencia del Banco de Desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe, dijo en Onda Cero que darían “el apoyo necesario para que el club esté en ACB”. “No sé los protocolos de la ACB, pero si es por un tema de apoyo financiero, no va a haber problema", dijo, aunque puede que el problema haya sido no presentar la documentación a tiempo. “El club está en una situación complicada con la ACB para definir cuál es su plan financiero y lo que queremos es salvar para Sevilla a un club que nació en la antigua Caja San Fernando y que ha estado muy vinculado a esta casa durante más de 25 años. Todavía no está concretada la forma, pero vamos a darle el apoyo financiero necesario para que no tenga dificultades para estar en la ACB. La concreción no está definida. He hablado con Pedro Fernández y lo iremos concretando. Estamos poniendo todo de nuestra parte para que eso suceda, para que Sevilla tenga ACB; otra cosa son los protocolos de la ACB. Si es por un tema de apoyo financiero, no va a haber problema", afirmó también en la Cadena Ser.

¿Y si el juzgado deniega las cautelares y no hay opción de ACB? Entonces será clave conocer la postura de la Fundación Cajasol para articular el futuro del Baloncesto Sevilla y, también, del baloncesto en Sevilla, al menos a lo que la máxima categoría respecta, ya que en San Pablo, pase lo que pase, seguirá habiendo canastas con el Caja 87 y Baloncesto Sevilla Femenino. Fernánez incluso llegó a decir que la entidad que preside Pulido había comprado el 50% del club por tres millones de euros, lo que ahora es el punto clave en el devenir del equipo hispalense.