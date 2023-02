Un 4x1 en busca de otra salvación milagrosa

Con la sensación común de que hay un gran grupo y la seguridad de sacar la complicado situación adelante, los cuatro nuevos fichajes del Betis Baloncesto parecen traer un nuevo viento de positividad, aunque de momento no se ha traducido en las necesarias victorias para sacar la cabeza del pozo.

El conjunto verdiblanco hizo un 4x1. Un acto para presentar a los cuatro últimos fichajes, aunque se olvidó de citar a un Txemi Urtasun que por muy temporero que sea está poniendo también su granito de arena en esta lucha por la permanencia una temporada más. La vida en verdiblanco del baloncesto sevillano está abonada al sufrimiento y buena parte de las opciones de salvación estarán en mano de estos cuatro jugadores recién llegados y con poca o ninguna experiencia en la Liga Endesa.

El mejor y el que más recorrido tiene en la ACB es Tyson Pérez, que en los dos últimos partidos ha sido el mejor de los béticos. "Aunque esté jugando bien no estoy adaptado del todo, sobre todo en defensa. Estamos jodido, porque teníamos el partido de Zaragoza en la mano y se nos escapó, pero estamos concienciados en salir de esta situación", indicó el ala-pívot cedido por el Andorra y que empezó la temporada en el Manresa.

En el Príncipe Felipe debutó Joshua Gray, el reemplazo de Shannon Evans, al que conoce y que le habló bien de la ciudad y el club. "Para ser honesto no me gustaba Rusia. Había una buena organización, pero mi familia no era feliz. Aquí estamos alucinando. Muy contentos. Hay un grupo humano fantástico en el equipo y mi familia es feliz en la ciudad. Ha sido un giro de 180 grados. Me encantan el entrenador y los compañeros", indicó el base, que espera aportación "distribución y puntos para salir de esta complicada situación". En Zaragoza debutó sintiéndose "muy bien, aunque sólo había hecho un entrenamiento". ¿Le hicieron falta en la última jugada del partido antes de la prórroga contra el Casademont Zaragoza? "Sí, creo que me hicieron falta. Me dieron, pero tengo que conocer la liga y saber cómo funciona".

Por su parte, Jean Montero se mostró "muy agradecido por esta oportunidad". "Siempre me gustaron los retos. Siendo positivos podrá revertirse la situación. Estoy preparado física y mentalmente", indicó el jugador dominicano, que explicó que su llegada se retrasó por "complicaciones con el visado".

Por último, Maronka dijo venir "con hambre" y con ganas de seguir creciendo con minutos, porque aunque en la Penya estaba en dinámica del primer equipo "no tenía los minutos que necesitaba y el Betis tiene un reto en el que quiero ayudar". Sobre su posición, si está más cómodo como alero o ala-pívot, señaló: "De pequeño empecé de base, pero con la altura fui subiendo de posiciones. La temporada anterior fue la primera como cuatro, pero puede jugar en los dos puestos"