Aleix Font, opción en la recámara

Con la renovación de Pablo Almazán como primera piedra, el Betis Energía Plus sigue trabajando en la confección de la plantilla en su regreso a la Liga Endesa. Pero en la ACB está notando que la competencia es mucho mayor que en la LEB Oro y con 11 ó 12 clubes jugando la próxima campaña competición europea le está resultando más complicado cerrar las operaciones, como le pasó con Burjanadze, quien se decidió por el Gran Canaria pese a tener la oferta sevillana sobre la mesa.

También se ha interesado el conjunto verdiblanco por Rafa Martínez, que deja el Valencia Básket tras once campañas, y por Albert Oliver, que abandona el Gran Canaria tras seis temporadas. Son cupos de formación experimentados, objetivo prioritario de la entidad hispalense en este inicio del mercado, pero el Betis tiene alternativas sobre la mesa por si no consigue sus objetivos prioritarios y uno de ellos es Aleix Font. El canterano azulgrana ha sido esta campaña el cuarto anotador de la LEB Oro con casi 15,2 puntos promediados por partido y llegó a debutar en la ACB con Svetislav Pesic.

El filial blaugrana descendió a LEB Plata y la entidad no quiere frenar la progresión de uno de sus jóvenes más destacados y la idea es que juegue en la Liga Endesa la próxima campaña. Ha sido ofrecido, entre otros, al Betis Energía Plus, que piensan en el joven internacional en caso de que otras opciones no salgan adelante. "Si no, también podremos mirar algún joven que tire hacia arriba con un rol de menos importancia de inicio pero con capacidad para ganarse los minutos con su talento", afirmaba el director deportivo Juanma Rodríguez, por lo que es una opción que se tiene en cuenta.

Pero la obsesión por los cupos de formación no es algo exclusivo del Betis y lamayoría de los movimientos del mercado están yendo en esa dirección. Ferrán Bassas cambia de isla y del Tenerife irá al Gran Canaria, como Burjanadze; San Miguel, deja también el cuadro tinerfeño para volver a Zaragoza y varios equipos se han interesado, como los verdiblancos por Rafa Martínez y Oliver. Pero esta semana el Betis tiene que decidir también esta semana con otros cupos como Lluís Costa y Malmanis, sobre los que tiene una opción (hasta el 30 de junio) para prorrogar sus contratos un año más al igual que pasa con Dee, Borg y Obi.