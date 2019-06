El Betis, atento a la opción de Oliver

A Albert Oliver no se le pasa por la cabeza colgar las zapatillas. Y a sus 41 años recién cumplidos la no continuidad en el Gran Canaria, tras seis temporadas, casi le cogió por sorpresa. No se había planteado la salida de la isla y la noticia de que el club no contara con él le cogió por sorpresa. Y tras el shock inicial, pues en su despedida desveló que hasta la noche anterior del anuncio del club isleño estuvo "discutiendo" con el director deportivo, Berdi Pérez, sobre su inclusión en la plantilla de la campaña 2019-20, el base reseteó y ante su idea de seguir repartiendo asistencias algunos clubes ya lo han tanteado. Y uno es el Betis Energía Plus, centrado en cerrar los cupos de formación casi como prioridad.

Si la experiencia es un grado el catalán va sobrado, con 19 campañas (Joventut, Manresa, Valencia, de nuevo a la Penya y finalmente el Gran Canaria) a su espalda en la ACB, las últimas seis enrolado en el proyecto canario al que ayudó a conquistar su primer título (Supercopa 2017) y a disputar la Euroliga. En el pasado ejercicio no se perdió un solo partido de liga y apenas se perdió dos en la máxima competición continental. Esa exigencia en el cuadro sevillano sería menor, con un encuentro por semana.

Juanma Rodríguez y Curro Segura quieren apostar en el regreso del Betis a la ACB con un bloque con experiencia en la liga en el que Oliver encaja perfectamente y por ello es una posibilidad que tantea, aunque en la pugna por hacerse con el jugador no está solo. Le pasa también a los sevillanos con Rafa Martínez, otro jugador con experiencia y calidad por el que los verdiblancos se han interesado con la idea de cerrar pronto los cupos de formación contando a su lado con una pieza más joven como A. J. Slaughter. Precisamente otro jugador por el que hizo una oferta en este sentido fue Beqa Burjanadze, que jugará en el Gran Canaria las dos próximas campañas.

Curro Segura ha contado habitualmente en sus equipos con bases puros y experimentados capaces de leer el desarrollo de los partidos y ser su prolongación en la pista. La apuesta por Oliver, un base deseado en otras épocas en Sevilla e inolvidable por aquel triple imposible que le dio el triunfo al Manresa en San Pablo, no descartaría a Lluís Costa, otro cupo (a los que hay que sumar a Pablo Almazán, cuya continuidad ya hizo oficial el club) y quizá complementario, que sigue a la espera de que el Betis le comunique si cuenta con él o no para la próxima temporada.