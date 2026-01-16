El Simón Verde Sport Cocos Sevilla se mide al Cisneros en un duelo clave por el play off

El Simón Verde Sport Cocos Sevilla afronta este sábado a las 13:00 horas una de las salidas más exigentes de la temporada con su visita al Cisneros en el Estadio Nacional Complutense, en un duelo directo que puede marcar el futuro inmediato del equipo en la lucha por los puestos de play off. El conjunto sevillano llega a la cita con bajas importantes, pero también con alicientes destacados, como el regreso de Gemma Sánchez y la primera convocatoria de la joven canterana Saly Sarhane.

El encuentro, que contará con el arbitraje del valenciano Federico Javier Japas, ha sido preparado por la dupla técnica formada por Irene Romero ‘Perdi’ y Michel Hogg ‘Koi’, responsable del apartado físico y especialista en el trabajo del paquete de delanteras. La convocatoria está condicionada por las ausencias de Katie Barnes, María Estepa, Valle Viñas y Claudia Sánchez, lo que ha obligado al cuerpo técnico a ajustar la alineación y dar protagonismo a jugadoras jóvenes.

El quince inicial estará formado por Araceli Baena, Marieta Román (C), Miriam Roig, Irene González, Marina San Román, Martina Farina, Alba Sánchez, Cecilia Benza, Duna Gómez, Blanca Ruiz, Irene León, Sofía Brussoni, Valeria Vera, Marta Carmona ‘Arahal’ y Lea Ducher. Para los cambios quedan Nora Colorado, Saly Sarhane, Elena Vallejo, Carmen ‘Mele’ Fernández, Gemma Sánchez, María Estepa, Lucía Aguayo y Ana Caravaca, en una lista que mezcla experiencia y juventud.

En la previa del encuentro, Irene Romero ‘Perdi’ subrayó la importancia del momento competitivo del equipo: “Estamos en una posición delicada y somos conscientes de que cada partido es crucial para colocar al equipo donde se merece. Tenemos un buen grupo, entrenamos con calidad y el ambiente es muy positivo, pero no estamos logrando trasladarlo a los partidos. La experiencia es clave y es algo que este equipo joven está adquiriendo ahora”.

La entrenadora añadió que el plan pasa por “jugar con alta intensidad, pero también con calma mental y disfrute. La calidad la tenemos. Queremos reconectar cuerpo y mente ante Cisneros y lograr una victoria importante para seguir aspirando al play off”.

Uno de los focos estará puesto en el regreso de Gemma Sánchez, ex capitana y referente del vestuario, sobre lo que Perdi destacó: “Ha sido nuestra ocho y capitana durante muchos años. Aporta intensidad, concentración y picardía. Es una jugadora muy lista y, aunque llevaba temporadas fuera, en una semana ha demostrado por qué siempre fue tan importante”.

El Cisneros, por su parte, llega al choque en cuarta posición, con dos puntos más que el conjunto verdinegro, que es sexto con 15 puntos, empatado con Sant Cugat. El equipo madrileño destaca por su potencial ofensivo, con María del Mar Molina, Alba María Alonso e Ingrid Algar como máximas anotadoras. En su plantilla sobresalen también Victoria Rosell, las tres cuartos Claudia Cano, Irene Simón y Andrea Martín Chavarri, la centro Zahía Pérez Wilhelm y la especialista en tiros a palos Enara Arruti.

El partido podrá seguirse en directo por streaming a través del enlace: https://youtu.be/k339C7Hgq2c

Un desplazamiento exigente, un rival directo y un escenario histórico para una cita que pondrá a prueba la capacidad competitiva del Simón Verde Sport Cocos Sevilla en un momento clave de la temporada.