El oro y la plata marcan su máximo valor: estos son los precios y valores de ambos metales

El precio del oro y de la plata ha marcado durante la madrugada de este miércoles nuevos máximos históricos en los mercados internacionales, situándose el primero cerca de los 4.640 dólares y el segundo por encima de los 91 dólares. Este comportamiento alcista se produce en un contexto marcado por las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y el conflicto abierto entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Según los datos proporcionados por Bloomberg a las 6:03 horas de este miércoles (5:03 GMT), el oro alcanzó los 4.639,62 dólares por onza , estableciendo un nuevo récord tras experimentar una subida superior al 1%. Este metal precioso, tradicionalmente considerado como activo refugio en tiempos de incertidumbre económica y política, ha logrado superar el anterior máximo histórico que había registrado apenas un día antes, cuando tocó los 4.634,55 dólares.

Por su parte, la plata también ha protagonizado un comportamiento excepcional en los mercados. A las 5:15 horas de la madrugada de este miércoles (4:15 GMT), la plata superó por primera vez los 91 dólares por onza, alcanzando concretamente los 91,55 dólares tras registrar un avance superior al 4%. De esta forma, el metal blanco ha dejado atrás los máximos del martes, situados en los 89,11 dólares, consolidando una tendencia alcista que se ha intensificado en las últimas jornadas.

Factores detrás del rally de los metales preciosos

El analista de XTB, Manuel Pinto, ha señalado que las subidas del oro y la plata durante los últimos meses responden a un contexto internacional complejo. Según ha explicado el experto, esta evolución se ha producido en un escenario caracterizado por la "sucesión de acontecimientos políticos que han elevado de forma generalizada la incertidumbre y la tensión a nivel global", así como por las "expectativas de inflación" que mantienen en alerta a los inversores de todo el mundo.

A estos elementos estructurales se ha sumado recientemente un factor adicional de enorme relevancia: "la ofensiva de Donald Trump contra Jerome Powell". El enfrentamiento entre el presidente estadounidense y el máximo responsable de la política monetaria del país ha generado una considerable volatilidad en los mercados financieros internacionales, empujando a numerosos inversores a buscar refugio en activos considerados más seguros, como son precisamente el oro y la plata.

En el caso específico de la plata, Manuel Pinto ha destacado que este metal también se ha visto beneficiado por los datos de inflación de Estados Unidos que se dieron a conocer el martes. Estas cifras, que mostraron una persistencia mayor de lo esperado en las presiones inflacionarias, han reforzado el atractivo de los metales preciosos como cobertura frente a la pérdida de poder adquisitivo de las divisas tradicionales.

Tensión geopolítica y su impacto en los mercados

El actual panorama internacional se caracteriza por múltiples focos de tensión geopolítica que alimentan la demanda de activos refugio. Los conflictos en diversas regiones del planeta, las disputas comerciales entre las principales potencias económicas y la incertidumbre sobre las políticas económicas de Estados Unidos han creado un cóctel perfecto para que inversores institucionales y particulares busquen proteger sus carteras mediante la compra de metales preciosos.

Históricamente, el oro ha demostrado mantener su valor durante periodos de crisis económicas, políticas o sociales. Esta característica lo convierte en un instrumento financiero especialmente atractivo en momentos como el actual, cuando la estabilidad de los mercados financieros tradicionales se ve cuestionada por factores externos de difícil predicción. La plata, por su parte, combina esta función de refugio con una importante demanda industrial, especialmente en sectores tecnológicos y de energías renovables.

El conflicto entre Trump y Powell intensifica la volatilidad

El enfrentamiento público entre Donald Trump y Jerome Powell ha añadido un elemento adicional de incertidumbre a los mercados financieros estadounidenses e internacionales. El presidente norteamericano ha criticado en repetidas ocasiones las decisiones de política monetaria adoptadas por la Reserva Federal, cuestionando la independencia de esta institución y generando dudas sobre el futuro marco de actuación de la autoridad monetaria del país.

Esta situación ha provocado que muchos inversores reconsideren sus posiciones en activos denominados en dólares y busquen alternativas que no dependan directamente de las decisiones políticas o de las tensiones institucionales en Washington. Los metales preciosos se presentan como una opción natural en este contexto, al tratarse de activos tangibles cuyo valor no está vinculado a la solvencia de ningún gobierno o banco central concreto.

Perspectivas para los próximos meses

Los analistas financieros mantienen posturas diversas sobre la evolución futura de los precios del oro y la plata. Mientras algunos expertos consideran que los máximos actuales podrían ser un punto de partida para nuevas subidas si persiste la incertidumbre geopolítica y económica, otros advierten de la posibilidad de correcciones técnicas tras un rally tan pronunciado en un periodo relativamente breve de tiempo.

Lo que parece claro es que la demanda de metales preciosos seguirá estando condicionada por la evolución de factores como las tensiones comerciales internacionales, las políticas monetarias de los principales bancos centrales, los datos de inflación en las economías desarrolladas y, especialmente, la resolución o agravamiento del conflicto institucional en Estados Unidos entre el poder ejecutivo y la Reserva Federal.

¿Qué son los metales preciosos como activos refugio?

Los metales preciosos, particularmente el oro y la plata, han funcionado durante siglos como reservas de valor y activos de protección frente a la incertidumbre económica. Su condición de recursos limitados, su durabilidad y su aceptación universal como depósito de riqueza los convierten en instrumentos financieros singulares dentro del panorama de inversiones disponibles para particulares e instituciones.

El oro, en particular, es considerado el activo refugio por excelencia debido a su escasa correlación con otros mercados financieros y su capacidad para mantener el poder adquisitivo en periodos de crisis. Los bancos centrales de numerosos países mantienen importantes reservas de oro como respaldo de sus divisas y como elemento de diversificación de sus activos. La plata, aunque presenta mayor volatilidad por su doble naturaleza como metal precioso e industrial, también cumple funciones similares y cuenta con una demanda creciente ligada a aplicaciones tecnológicas avanzadas.

¿Por qué suben el oro y la plata simultáneamente?

La subida paralela del oro y la plata responde a dinámicas de mercado similares, aunque con matices diferenciados. Ambos metales se benefician de la búsqueda de activos alternativos al dólar y a los bonos gubernamentales en momentos de incertidumbre. Sin embargo, la plata presenta una sensibilidad mayor a factores industriales y tecnológicos, lo que puede amplificar sus movimientos en comparación con el oro, tanto al alza como a la baja.

En el contexto actual, la combinación de tensiones políticas, expectativas inflacionarias y dudas sobre la estabilidad institucional en Estados Unidos ha creado las condiciones perfectas para que ambos metales experimenten fuertes revalorizaciones de forma coordinada, aunque la plata ha mostrado un comportamiento proporcionalmente más explosivo en las últimas jornadas.