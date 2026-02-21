Un ratito junto a la cruz

Qué delicia subir a la planta alta de la sede de la Fundación Cajasol, sentarse en uno de los bancos de la galería y contemplar estos días la cruz de guía de la Amargura, incluida en la exposición sobre Cayetano González. En la tranquilidad de una mañana de cuaresma se pueden admirar todos los detalles y rebuscar en el altillo de la memoria. Cuántas veces hemos visto llegar esa cruz, heraldo de las mejores horas, aldabonazo de recuerdos de una Catedral con sillas de enea, vallas amarillas y el adagio de Albinoni de fondo. Cuántas veces avanzar por Cuna, cuando la cofradía y la calle crean el mejor compendio de la Semana Santa. Si la del Silencio es la Santa Cruz, la de la Amargura es la cruz de guía por excelencia.