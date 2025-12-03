Ahumados Domínguez abre una segunda tienda en Barcelona que incorpora un córner exclusivo de degustación, diseñado para convertir el primer contacto con el producto en una experiencia gastronómica auténtica y diferenciadora.

La compañía española de referencia en productos ahumados premium, impulsa su expansión en España con la apertura de esta nueva tienda-boutique en plena campaña de Navidad, según informa en un comunicado.

En concreto, el nuevo espacio está ubicado en el supermercado de El Corte Inglés de Plaza Cataluña, uno de los enclaves comerciales más transitados y emblemáticos de la Ciudad Condal.

Con esta apertura, la compañía suma 11 tiendas-boutique, la segunda en la Ciudad Condal, y sigue impulsando su plan de crecimiento junto a El Corte Inglés, con quien mantiene una colaboración estratégica en diversos centros del país.

Con 65 años de historia, Ahumados Domínguez consolida así su modelo de tienda-boutique iniciado en 2001, basado en el corte al momento de salmón ahumado y un servicio altamente personalizado.

Ubicaciones de alto tráfico

Esta apertura llega en plena campaña de Navidad, un período clave para la categoría de ahumados y productos gourmet, y se enmarca en la estrategia de Ahumados Domínguez de impulsar su presencia física en ubicaciones de alto tráfico, reforzando al mismo tiempo su apuesta por la innovación en el punto de venta.

Experiencia de marca

La compañía ha subrayado que este nuevo espacio no es solo una tienda-boutique, sino un concepto de experiencia de marca, donde la exclusividad, el corte al momento, el asesoramiento individualizado y la degustación actúan como ejes para diferenciar su propuesta en el mercado.