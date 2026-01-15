AstraZeneca se integra en CEOE y refuerza el papel del sector biofarmacéutico

AstraZeneca se integra en CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y refuerza el papel del sector biofarmacéutico, además esta incorporación le permitirá formar parte de los órganos consultivos de CEOE, participar en sus órganos consultivos y asesores y de diversas comisiones de trabajo, especialmente aquellas vinculadas a la sanidad, la I+D+i y la sostenibilidad, así como entrar en los principales foros de diálogo empresarial de España, reforzando su compromiso con el desarrollo económico, la innovación y la competitividad y visibilizar el valor del sector farmacéutico dentro del tejido empresarial español.

Asimismo, la compañía podrá participar en programas, jornadas y foros orientados a impulsar la innovación, la transformación digital, el desarrollo del talento y la colaboración entre empresas y administraciones públicas.

De hecho, señaló la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón, “España tiene ante sí una oportunidad clara para consolidarse como uno de los referentes europeos en ciencia, innovación biomédica y atracción de inversión en salud”.

“Desde AstraZeneca estamos contribuyendo a ese objetivo, pero este avance solo es posible desde una visión compartida y colaborativa. Formar parte de una organización como CEOE refuerza nuestro compromiso con el desarrollo económico sostenible del país y con el fortalecimiento de un sector altamente competitivo y estratégico, que aporta innovación, talento y valor a largo plazo para España”, remarcó.

En este marco, la adhesión reforzará la visibilidad de la industria farmacéutica como uno de los sectores empresariales clave para el crecimiento económico, la generación de empleo, la competitividad y la proyección internacional de España en ciencia e innovación.

Con más de 2.500 empleados, AstraZeneca contribuye desde España a este posicionamiento mediante su contribución científica y su estrecha colaboración con el ecosistema de salud, una apuesta que se ha visto reforzada con la creación del Global Hub de Barcelona, desde el que impulsa la digitalización, la creación de empleo cualificado y la conexión entre ciencia y tecnología.

La presencia de AstraZeneca en CEOE permitirá a la compañía seguir aportando activamente al debate empresarial y económico del país, aportando la perspectiva del sector biofarmacéutico en cuestiones clave como la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el desarrollo del talento. Asimismo, facilitará la colaboración con otros sectores estratégicos y el impulso de iniciativas conjuntas que refuercen la competitividad de la economía española y el papel de la salud como motor de crecimiento y progreso social.

Sector sanitario

En este contexto, CEOE impulsará además un marco común de actuación para el sector sanitario y sociosanitario basado en principios éticos como la transparencia, el rigor, la responsabilidad social y el interés de los pacientes, a través de la Declaración de Principios Éticos del sector sanitario. Un enfoque que conecta con el compromiso de AstraZeneca con una innovación responsable y sostenible.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, dio la bienvenida a la compañía dentro de la organización empresarial, destacando “su compromiso con la investigación y la innovación continua para mejorar la salud de las personas, y su enfoque centrado en el paciente”.

Interlocución con el Gobierno

Con más de dos millones de empresas asociadas, CEOE es la principal organización empresarial de España y uno de los actores más relevantes en la interlocución con el Gobierno, los partidos políticos, sindicatos e instituciones internacionales.

La incorporación de AstraZeneca reforzará la presencia de un sector estratégico que combina excelencia científica, capacidad innovadora y vocación de largo plazo, y que resulta clave para afrontar los desafíos económicos y sociales de España.