Cofares ha vuelto a celebrar su Concierto de Navidad para recaudar fondos
Se entregó el XXV Premio Fundación a la Fundación Claudia Tecglen. Cofares marca récord de ventas en 2024, con 4.263 millones de euros
Cofares reúne fondos con su Concierto de Navidad que contó con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Kynan Johns y con la participación del tenor Manuel Marrero. El programa incluyó una primera parte titulada 'Noche de Boleros' y una segunda dedicada a la Sinfonía número 5 de Beethoven, consolidando esta cita como referente cultural en el ámbito farmacéutico y sanitario.
La Fundación Cofares celebró en el Auditorio 400 del Museo Reina la XXX edición de este evento, una cita que reunió a socios de la cooperativa, así como a representantes del sector farmacéutico y sanitario, para inaugurar la Navidad bajo el lema 'La tradición de estar cerca'. La recaudación de esta edición se dirigirá a los distintos proyectos solidarios que impulsa la propia Fundación Cofares.
Durante el encuentro, el presidente de Cofares y de su Fundación, Eduardo Pastor, hizo entrega del XXV Premio Fundación Cofares a la Fundación Claudia Tecglen, en reconocimiento a su labor de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. La entidad ha sido distinguida por la puesta en marcha de la primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, centrada en formar a profesionales sociosanitarios para detectar de forma precoz el riesgo suicida en este colectivo.
Compromiso social
Pastor subrayó que este acto es un homenaje a la unión, la cooperación y los principios de cercanía, solidaridad y ayuda mutua que inspiran el modelo cooperativo de Cofares y su compromiso social. También destacó el valor de la iniciativa premiada. “Su Fundación ha demostrado una visión extraordinaria, una valentía y una sensibilidad tan innovadora como efectiva. Porque su trabajo no solo acompaña con palabras, sino que transforma, y aporta soluciones efectivas a un importante problema de salud que afecta a miles de personas en nuestro país”, señaló el presidente de Cofares.
Impulso decisivo
Por su parte, Claudia Tecglen agradeció el primer premio institucional a su fundación.”Supone un impulso decisivo para nuestra Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio. Confiamos en que marque el inicio de una alianza de colaboración a largo plazo, sólida y fructífera para todas las personas con discapacidad y sus familias, para quienes la red sanitaria más cercana y accesible en su día a día es precisamente la farmacia comunitaria”, afirmó.
