Cofares ha vuelto a celebrar su Concierto de Navidad para recaudar fondos

Cofares reúne fondos con su Concierto de Navidad que contó con la Orquesta Clásica Santa Cecilia, dirigida por Kynan Johns y con la participación del tenor Manuel Marrero. El programa incluyó una primera parte titulada 'Noche de Boleros' y una segunda dedicada a la Sinfonía número 5 de Beethoven, consolidando esta cita como referente cultural en el ámbito farmacéutico y sanitario.

La Fundación Cofares celebró en el Auditorio 400 del Museo Reina la XXX edición de este evento, una cita que reunió a socios de la cooperativa, así como a representantes del sector farmacéutico y sanitario, para inaugurar la Navidad bajo el lema 'La tradición de estar cerca'. La recaudación de esta edición se dirigirá a los distintos proyectos solidarios que impulsa la propia Fundación Cofares.

Durante el encuentro, el presidente de Cofares y de su Fundación, Eduardo Pastor, hizo entrega del XXV Premio Fundación Cofares a la Fundación Claudia Tecglen, en reconocimiento a su labor de apoyo a las personas con discapacidad y sus familias. La entidad ha sido distinguida por la puesta en marcha de la primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, centrada en formar a profesionales sociosanitarios para detectar de forma precoz el riesgo suicida en este colectivo.

Compromiso social

Pastor subrayó que este acto es un homenaje a la unión, la cooperación y los principios de cercanía, solidaridad y ayuda mutua que inspiran el modelo cooperativo de Cofares y su compromiso social. También destacó el valor de la iniciativa premiada. “Su Fundación ha demostrado una visión extraordinaria, una valentía y una sensibilidad tan innovadora como efectiva. Porque su trabajo no solo acompaña con palabras, sino que transforma, y aporta soluciones efectivas a un importante problema de salud que afecta a miles de personas en nuestro país”, señaló el presidente de Cofares.

Impulso decisivo

Por su parte, Claudia Tecglen agradeció el primer premio institucional a su fundación.”Supone un impulso decisivo para nuestra Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio. Confiamos en que marque el inicio de una alianza de colaboración a largo plazo, sólida y fructífera para todas las personas con discapacidad y sus familias, para quienes la red sanitaria más cercana y accesible en su día a día es precisamente la farmacia comunitaria”, afirmó.