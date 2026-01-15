Prosegur redobla su compromiso con la inclusión y por ello ha recibido reconocimientos como el del Ranking Europe’s Diversity Leaders 2026, elaborado por el Financial Times y Statista que lo han incluido en su séptima edición donde se ha colocado en el sexto lugar dentro de las 41 compañías que integran la categoría Business Services and Supplies, además, de situarse en la posición 141 de las 800 empresas mejor valoradas en Europa.

El listado reconoce a las organizaciones que están demostrando avances significativos en materia de Diversidad e Inclusión. Para ello, se realizan encuestas a más de 100.000 empleados de toda Europa, además de un exhaustivo análisis documental de sus políticas corporativas, procedimientos internos y compromisos públicos en materia de igualdad.

En los últimos años, Prosegur ha reforzado su estrategia de diversidad a través de iniciativas internacionales que impulsan la igualdad de oportunidades y el desarrollo del talento en todas sus dimensiones. Entre estas destacan programas como: Empowered Women, enfocado en promover la visibilidad y el liderazgo femenino mediante formación, mentoría y la identificación de oportunidades de crecimiento profesional; Target Gender Equality, un proyecto alineado con el Pacto Mundial de Naciones Unidas que acelera el avance hacia la igualdad de género en posiciones directivas; o el Centro Especial de Empleo Aprocor–Prosegur, cuya plantilla está integrada en un 70% por personas con algún tipo de discapacidad, contribuyendo a su plena inclusión sociolaboral a través de empleo estable, entre otras. Estas iniciativas, junto con otras acciones impulsadas a nivel global, forman parte de la estrategia ESG de la compañía, que sitúa a las personas en el centro y apuesta por un modelo empresarial más inclusivo, responsable y sostenible.

La presencia de Prosegur en esta clasificación consolida a la compañía como referente en la promoción de entornos laborales inclusivos, diversos y equitativos, reflejo de su liderazgo, su responsabilidad corporativa y su visión sobre el futuro del trabajo.

Juan Luis Martín, director global de Recursos Humanos de Prosegur, ha destacado que “este reconocimiento en el Europe’s Diversity Leaders 2026 es un orgullo. La diversidad es un valor estratégico que impulsa la innovación y fortalece nuestra cultura. Este logro refleja el esfuerzo colectivo y nos anima a seguir promoviendo la igualdad de oportunidades en Prosegur”.

Prosegur

Prosegur es un referente global del sector de la seguridad privada. A través de sus líneas de negocio, Prosegur Security, Prosegur Cash, Prosegur Alarms, AVOS Tech y Cipher, proporciona a empresas y hogares una seguridad de confianza basada en las soluciones más avanzadas del mercado.

Con una presencia global en 36 países de los cinco continentes, Prosegur facturó un total de 4.908 millones de euros en 2024. Asimismo, cotiza en las bolsas españolas bajo el indicador PSG y cuenta en la actualidad con un equipo de más de 180.000 empleados.

Sostenibilidad

Prosegur actúa conforme a las mejores prácticas medioambientales, sociales y de buen gobierno. La compañía ha configurado la sostenibilidad como un pilar estratégico en todas sus actuaciones con el objetivo de ser el referente sectorial.

Además, la compañía canaliza su acción solidaria a través de la Fundación Prosegur, que trabaja en cuatro ejes de actuación: educación, inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual, voluntariado corporativo y fomento de la cultura.