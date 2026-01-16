El País Vasco gestionará las prestaciones no contributivas y los subsidios por desempleo desde el 1 de enero de 2027

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, este viernes.

El País Vasco gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.

El Gobierno central y el Ejecutivo vasco han oficializado este viernes en Madrid el traspaso de cinco competencias, entre las que se encuentran las prestaciones por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, Salvamento Marítimo, el Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Baracaldo (Vizcaya).

Lo han hecho en una reunión de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma de País Vasco, en el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, presidida por el ministro del ramo, Ángel Víctor Torres, y la propia Ubarretxena, que ha contado con la presencia de los consejeros de Economía, Hacienda y Seguridad, Mikel Torres, Noel d'Anjou y Bingen Zupiria, respectivamente.

Al término del encuentro, Ubarretxena ha informado de que el traspaso del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria de Baracaldo, incluido en este paquete de transferencias, será efectivo una vez se publiquen los acuerdos en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Asuntos pendientes

Ubarretxena ha celebrado lo que ha considerado como "un día importante para Euskadi", que "gana autogobierno" con la asunción de las políticas mencionadas, y ha agradecido la tarea "titánica" realizada por el equipo negociador en los últimos meses, a pesar de las "dificultades y los desencuentros" con el Ejecutivo, reconociendo asimismo el trabajo de Torres y el secretario de Estado del ramo, Arcadi España.

La portavoz del Gobierno vasco, que ha asegurado que el acuerdo no romperá la caja única española, ha avisado de que "el trabajo no termina aquí". "Quedan cerrar materias pendientes y en esa tarea vamos a seguir", en alusión a las otras 15 transferencias pendientes de concretar, cuyo plazo fijado ya ha vencido.

Posteriormente, el ministro Torres ha puesto en valor la labor negociadora conjunta y el haber alcanzado un "consenso" con Euskadi, mientras que, como Ubarretxena, ha admitido que en el proceso se han dado "diferencias" e "interpretaciones distintas".

Tal y como ha mencionado Ubarretxena, el ministro ha garantizado que el acuerdo no romperá el principio de solidaridad con las otras comunidades autónomas.

"Lo más importante y lo difícil es terminar acordando. La discordia debe ser la excepción; la norma en la gestión pública debe ser la empatía, los acuerdos, la posición común y el interés compartido", ha expresado.

Según Torres, en los últimos años el Gobierno ha transferido competencias al Euskadi, la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Galicia, Canarias o Baleares.