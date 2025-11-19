¿Qué opinas de que coincida la final de la Copa del Rey 2026 con el Sábado de Feria?

El 25 de abril de 2026 Sevilla vivirá una coincidencia inédita: la final de la Copa del Rey en el estadio de la Cartuja tendrá lugar en la misma jornada que el Sábado de Feria. La simultaneidad de estos dos macroeventos ha encendido las alarmas en el Ayuntamiento y la Policía Nacional, que ya estudian la posibilidad de solicitar un cambio de fecha para el partido. La subdelegación del Gobierno ha calificado el día como una “fecha sensible” debido al enorme dispositivo de seguridad que ambas celebraciones requieren.

La situación también ha generado inquietud entre los hosteleros de la ciudad, que ven con preocupación cómo la masiva afluencia de visitantes podría desbordar su capacidad operativa. Ante este escenario, lanzamos una encuesta para conocer la opinión de la ciudadanía: ¿qué te parece que la final de la Copa del Rey 2026 coincida con el Sábado de Feria?