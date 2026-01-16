Paco León reflexiona sobre su carrera a dos semanas del estreno de 'Aída y vuelta': “Yo podría estar haciendo de Raquel Revuelta todavía”

A solo dos semanas del estreno de Aída y vuelta, Paco León vuelve la vista atrás y reflexiona, con ironía y gratitud, sobre el éxito y los giros inesperados de su carrera. "Yo podría estar haciendo de Raquel Revuelta todavía", comenta el actor y director sevillano en un vídeo que ha despertado la complicidad de sus seguidores. Sin embargo, las decisiones personales marcaron un punto personal en su trayectoria artística.

Estas palabras se extraen de una grabación compartida en redes sociales por la periodista Elena S. Sánchez, conductora del programa 'Historia de nuestro cine' en RTVE, que este viernes 16 de enero contará con la presencia del intérprete. Junto a él, también estará su hermana, la actriz María León, conocida por su papel principal en la película que marcó el debut de Paco León como director: Carmina o revienta (2012).

Paco León reflexiona sobre su carrera y el éxito

"Los crecimientos siempre han sido cuando 'matas un éxito'", afirma Paco León en una reflexión que toma como de partida sus propios inicios en la televisión. "Yo podría estar haciendo de Raquel Revuelta todavía... Haciendo programas, galas y publicidad. Pero, de repente, hubo un momento de 'no, esto ya no' y apareció otra cosa". Fue entonces cuando dio un salto hacia la carrera cinematográfica que hoy tiene ante sí. "Creo que está bien retarte y empezar de nuevo. Es muy refrescante eso".

Paco León se dio a conocer en 2003, con la serie de sketches Homo Zapping, donde parodiaba a personajes como Matías Prats, Bertín Osborne, Anne Igartiburu y Raquel Revuelta; siendo precisamente la de esta última una de sus parodias más recordadas. Sin embargo, el éxito nacional llegó poco después, con el estreno de Aída (2005), donde interpreta a Luis Mariano 'Luisma' García García, un drogadicto rehabilitado al que todos se refieren como "el tonto del barrio".

Ahora bien, ¿qué es el éxito en realidad? "Yo siempre he identificado el éxito con hacer lo que te da la gana", expresa el intérprete en su conversación con Elena S. Sánchez. "Si el éxito no te lleva a la libertad, no sirve de nada. Hay muchos éxitos de reconocimiento o de dinero, que son cárceles en realidad. Si no trae libertad, no trae nada".

Paco León en Historia de nuestro cine y El Hormiguero

Aída y vuelta, película dirigida por el propio Paco León, se estrenará en los cines a finales de enero. Por ello, aprovechando este importante momento en su carrera, el actor estará presente en 'Historia de nuestro cine' de RTVE este mismo viernes 16 de enero. El programa se emitirá a partir de las 22:35 horas y abordará el debut del intérprete como director, recordando la película Carmina o revienta (2012). Protagonizada por su madre, Carmina Barrios, el largometraje retrata la vida de una mujer de 58 años que regenta una venta en Sevilla; y, tras varios robos, inventa una original manera de recuperar el dinero que necesita para sacar a su familia adelante.

Por otro lado, como se han comunicado desde El Hormiguero, Paco León será uno de los invitados de Pablo Motos la próxima semana. En concreto, el artista llegará al plató, en compañía de Carmen Machi, el próximo miércoles, 20 de enero.