Condenado por estafar a un hombre con la venta de un despacho de Loterías en la Macarena por Milanuncios.com

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la pena de un año y medio de cárcel que la Audiencia de Sevilla impuso a un hombre que puso a la venta una administración de Loterías en la Macarena a través de la web milanuncios.com y que después, tras ser contactado por un posible comprador, se quedó los 40.500 euros que le adelantó. Esa es precisamente la indemnización que deberá abonar a la víctima, que cayó en la trampa pese a estar "asistido" en todo momento por su hijo.

El caso fue enjuiciado por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que el 5 de abril de 2024 dictó sentencia. En ella constan como hechos probados que Santiago S.B. publicó a principios de febrero de 2018 en el portal web milanuncios.com un par de eso mismo, anuncios, en los que "ofertaba la venta de una administración mixta de loterías en Sevilla por un precio de 100.000 euros". La víctima, que "estaba interesado en obtener un punto de venta de loterías", contactó con el acusado "asistido y acompañado siempre por su hijo". Durante esas conversaciones, el estafador "hizo creer a ambos que trabajaba para Afiestancos, empresa dedicada a la intermediación de licencias de estancos, a sabiendas de que no era cierto".

"En dicha creencia", el comprador firmó un contrato de gestión de compra y estudio de punto de loterías el 13 de abril de 2018 en el que se pactó una duración de seis meses, un precio máximo de 70.000 euros y unos honorarios dee 5.000 euros más impuestos para el vendedor. Entre la firma del acuerdo y el 19 de noviembre de 2019, la víctima entregó a Santiago S.B. diversas cantidades que "erróneamente creía que estaban destinadas a la compra del punto de venta de loterías". En total le dio 40.500 euros. "Desde el principio", sin embargo, el acusado "no tuvo intención de realizar gestiones que permitieran llegar a buen término la operación contratada", concluía la Audiencia.

Santiago S.B. fue condenado por un delito de estafa con la atenuante de reparación del daño, ya que antes del juicio consignó 10.000 euros para el abono de la posible responsabilidad civil. En todo caso, la Sección Séptima le impuso el pago de una indemnización total de 40.500 euros.

La defensa del estafador recurrió esa sentencia en apelación ante el TSJA, pero la Sala de lo Civil y Penal desestima ese recurso. En una sentencia fechada el 4 de febrero y facilitada por su oficina de comunicación, el alto tribunal andaluz confirma la resolución de la Audiencia en todos sus extremos al entender que valoró las pruebas correctamente.