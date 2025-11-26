Condenan al Ayuntamiento de Palomares a pagar más de un millón de euros a una promotora por el PGOU fallido de 2000

El Ayuntamiento de Palomares del Río ha sufrido un importante varapalo vinculado a su ambicioso pero fallido Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2000, que contemplaba la creación de 4.435 viviendas. En 2004 firmó un convenio con una promotora para construir 687 pisos en la zona de El Zorrero a cambio de más de un millón de euros. El problema es que aquel PGOU acabó en la papelera en 2012 y la promotora reclamó el dinero al Consistorio. La Administración se negó, el caso acabó en los tribunales y un juzgado acaba de darle la razón a la mercantil, así que el Ayuntamiento deberá devolver los 1.045.714 euros que invirtió... más intereses varios. No es peccata minuta para un municipio de menos de 10.000 habitantes con una deuda viva de 2,77 millones de euros en 2024, según los datos del Banco de España que publica el Ministerio de Hacienda.

Los hechos se remontan al “convenio urbanístico” sellado el 21 de octubre de 2004 por el Ayuntamiento y Vía del Atlántico, cuya “posición jurídica” fue asumida más tarde por Puerta Alfarache. El cambio de gobierno, la oposición de algunos colectivos y un informe negativo de la Junta de Andalucía hicieron que el municipio desistiese de ese convenio en 2012. Pero claro, después se le olvidó reintegrar el dinero a la promotora.

El 6 de junio de 2018, la empresa solicitó por vía administrativa la “devolución de la tasa urbanística” que había abonado en virtud de aquel convenio, pero el Ayuntamiento le dio nones. El 26 de abril de 2022, la mercantil interpuso un recurso de reposición que también fue rechazado por el municipio. Y fue entonces cuando Puerta Alfarache acudió a la Justicia y presentó un recurso en el que pedía que el convenio se declarase “incumplido” por el Ayuntamiento y que este fuese condenado a “la devolución del importe total abonado más los intereses de demora generados” desde 2018. Es decir, más de siete años de intereses.

El caso recayó en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 12 de Sevilla, que dictó sentencia el 10 de noviembre. En ella estima el recurso, anula la resolución denegatoria del Ayuntamiento y lo condena a la “devolución de las cantidades reclamadas” y al abono de todos los intereses igualmente exigidos por la demandante. Eso sí, la sentencia no es firme.

En su demanda, la empresa recordaba que pagó 1.045.714 euros “en concepto de participación en las plusvalías generadas por la actividad municipal y en compensación por los costes de implantación de servicios públicos” en la zona donde iba a levantar las viviendas. Después, el Consistorio no llegó a “promover la innovación del planeamiento comprometida”. Es decir, que no aprobó las modificaciones del PGOU necesarias para dar luz verde a su proyecto. De hecho, acabó “desistiendo de su tramitación” en un pleno celebrado el 18 de julio de 2012. Según la demandante, la Administración obtuvo “un enriquecimiento injusto al retener las cantidades abonadas sin contraprestación alguna”.

El Ayuntamiento, defendido por los servicios jurídicos de la Diputación, pidió que la demanda no fuese admitida y alegó dos motivos. Uno, la supuesta “desviación procesal” derivada de que la empresa pidió en 2018 la devolución de 889.404 euros y después no amplió la cuantía, con lo que la demanda por más de un millón suponía “una alteración sustancial del objeto” del proceso judicial. El otro, la prescripción de la deuda.

El magistrado descarta ambos motivos y luego resuelve el fondo de la cuestión. Primero recuerda que “no es hecho controvertido” que el Ayuntamiento desistió del “Documento de Planeamiento aprobado inicialmente para la Innovación mediante revisión del PGOU”. Después cuenta que Puerta Alfarache, “como sucesora de Vía del Atlántico”, efectuó en 2005 tres pagos de 444.702, 444.702 y 156.310 euros (de ahí la suma total de 1.045.714 euros), pero “sin que el Ayuntamiento cumpliera los compromisos relativos a la Innovación del PGOU” para autorizar el proyecto urbanístico. La conclusión es que“ante estas circunstancias procede la devolución de las cantidades abonadas en virtud del convenio”, sentencia el juez.