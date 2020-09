El loco del chándal: "Está todo muy bien preparado para que yo siga en prisión"

Manuel González González, conocido como el loco del chándal, que fue excarcelado tras la derogación de la Doctrina Parot pese a que había sido condenado a 169 años por agresiones con arma blanca a un total de 16 mujeres y la muerte de una de ellas, ha asegurado este martes en el juicio que se ha iniciado contra él por el incendio de una vivienda en Almadén de la Plata que no cometió este delito porque, según ha dicho, estaba en otra localidad, en concreto, en Martorell (Barcelona). "Hay un interés grande en que yo siga en prisión; está todo muy bien preparado para que yo siga en prisión", ha afirmado el acusado, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel.

Al inicio del juicio en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de la Fiscalía y de la acusación particular que ejerce la familia de los afectados por el incendio -el ex alcalde de Almadén José Luis Vidal y sus hermanas-, porque entiende que "la prórroga de los dos años" de prisión provisional "es el reflejo del juicio".

Sí que ha respondido a las preguntas de su abogado defensor, Miguel Mahón, al que ha asegurado que la noche del 11 al 12 de marzo de 2017, cuando ocurrieron los hechos, estaba en Martorell, y ha insistido en varias ocasiones en que "para nada" ha cometido los hechos que se le atribuyen.

En la vista oral también ha declarado el sargento de la Guardia Civil que participó en la investigación de los hechos, quien ha destacado el "terror tremendo" que había en toda la localidad de Almadén ante la llegada de Manuel González, porque todos conocían sus antecedentes y referían el "miedo" que existía en la localidad, si bien también responsabilizaban del incendio al acusado.

La defensa ha planteado como cuestión previa la nulidad de la entrada y registro de la vivienda de la madre del acusado, donde fue intervenida una garrafa con gasolina y tres esprays de pintura, al entender que se ha vulnerado el derecho de la inviolabilidad del domicilio porque se hizo sin orden judicial ni presencia de letrado y sin autorización de la propietaria, la madre del acusado. También ha solicitado que se revele la identidad de un testigo protegido, algo que ha sido rechazado por el tribunal al considerar que la petición es "extemporánea", al haberse presentado fuera de plazo, mientras que sobre la entrada y registro el tribunal ha dicho que se pronunciará en sentencia.

Sobre la forma en la que se accedió a la vivienda también ha sido interrogado el sargento de la Guardia Civil, que ha asegurado que la misma fue "autorizada verbalmente" por la madre del acusado, quien además "sabía perfectamente" para qué se estaba pidiendo la autorización y la mujer "no puso ningún problema porque insistía en que su hijo no había hecho nada, no tenía nada que ver" con el incendio, animando incluso a los agentes a que entraran y cogieran las pruebas que quisieran porque insistía en que su hijo "no tenía ninguna participación" en el incendio.

El coche seguido por las cámaras de tráfico

Otros agentes han corroborado que el vehículo utilizado por la familia, un Xsara Picasso, fue detectado el día de autos en otras provincias españolas por las cámaras de tráfico de la DGT, lo que habría posibilitado que se marchara a Martorell después de haber participado en los hechos. En concreto, los agentes han corroboró que sobre las 17:53 horas del día 10 de marzo, un día antes, el coche fue detectado en el paso fronterizo de Badajoz a Portugal; el 11 de marzo, sobre las 10:55 horas, estaba en Guillena, localidad que dista tan sólo unos 40 kilómetros de Almadén; y finalmente el 12 de marzo fue localizado a las 06:24 horas en la salida de Madrid por la A-2 en dirección a Cataluña.

También se investigó el posicionamiento del teléfono del acusado, que no estuvo operativo hasta mediodía del 13 de marzo y posicionaba ya en Barcelona.

La Fiscalía de Sevilla reclama una condena de 15 años para Manuel González González, por haber provocado presuntamente un incendio en la vivienda de la hermana del ex alcalde de Almadén de la Plata José Luis Vidal (PP), con cuya familia mantiene una gran animadversión por las manifestaciones que se produjeron rechazando su vuelta a esta localidad, tras haber sido excarcelado gracias a la Doctrina Parot.

La Fiscalía de Sevilla acusa al loco del chándal de un delito de incendio con peligro para la vida de las personas, por el que reclama una condena de 15 años de cárcel, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros María Dolores Vidal, la hermana del ex alcalde, y durante un total de 17 años.

El Ministerio Público recoge en su escrito que sobre las 01:42 horas del 12 de marzo de 2017, Manuel González González -que continúa en prisión provisional por estos hechos- se dirigió a la vivienda de María Dolores, donde con "ánimo de atentar contra el bienestar de su moradora, roció con gran cantidad de gasolina la puerta de madera que da acceso a la vivienda, y las ventanas adyacentes a la misma, también de madera y con persianas de plástico, procediendo entonces a prender fuego a la sustancia esparcida, y abandonando el lugar".