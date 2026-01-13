El Sábado Santo de 2022 estuvo a punto de entrar en los anales de la historia negra de Sevilla. En el Parque Alcosa, en una residencia de personas mayores y con discapacidad, un interno que llevaba días amenazando de muerte a los que allí vivían o trabajaban pasó de las advertencias a los hechos y en plena madrugada pegó fuego a su cama con la intención de que el incendio alcanzase al resto del centro. La reacción de los Bomberos y la Policía evitó una tragedia, pero la gravedad del suceso es innegable y la prueba es que la Fiscalía pide que el presunto pirómano sea condenado a ni más ni menos que veinte años de cárcel. El juicio está señalado para finales de mes en la Audiencia de Sevilla.