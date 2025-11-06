El alcalde de Sevilla ve "coacción" en las productoras que llevan Icónica a la Fiscalía

"Da la impresión de que quieren coaccionar con este asunto". Se trata de la respuesta del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, al anuncio de que la Fiscalía investigará la cesión que el Ayuntamiento hispalense hace de la Plaza de España para la celebración de Icónica, el ciclo de conciertos veraniegos que tiene lugar en este enclave monumental y que organiza la empresa Green Cow Music. El Ministerio Público ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por 16 promotores musicales por presuntas irregularidades en esta concesión municipal.

"¿Al final lo han denunciado?". Así ha comenzado Sanz las declaraciones sobre este polémico asunto. Unas palabras con tono sarcástico con las que ha puesto de manifiesto la tardanza de las productoras denunciantes en acudir a la Fiscalía. "Llevan desde el verano anunciándolo...", ha referido al respecto el primer edil.

Frente a la información de que la Fiscalía abrirá diligencias para investigar la cesión que se hace de la Plaza de España a la promotora de Icónica, el alcalde ha tenido, como respuesta, palabras de elogio a este ciclo de conciertos de las primeras figuras del panorama musical. "Es un referente internacional, que lleva cinco años celebrándose", ha subrayado.

El próximo verano

También ha garantizado que Icónica regresará el próximo verano. "En 2026 volverá a celebrarse, de forma provisional, a la espera que se busque una fórmula jurídica", ha añadido. Este recurso al que alude Sanz revela la intención del gobierno local por que este programa continúe durante más años.

En opinión del regidor hispalense, "da la impresión de que quieren coaccionar con este asunto", en referencia a la denuncia presentada por las 16 productoras por la explotación de un espacio catalogado como BIC. En concreto, estos promotores consideran que detrás de la concesión puede haber delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y uso indebido del patrimonio público, fraude en la contratación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades, desviación de poder y alteración del precio de las cosas.

Prórroga del contrato

Los denunciantes exponen que Green Cow Music S.L. ha celebrado el festival Icónica Santalucía Sevilla Fest durante cinco años (2021/25), en base a un supuesto contrato con la empresa municipal Contursa y ha obtenido, según los responsables del Ayuntamiento hispalense, una prórroga del contrato por seis años más, de 2026 a 2031, para un total de 11 años de explotación mercantil en exclusiva del mejor espacio público monumental de la ciudad sin concurso, concurrencia ni publicidad, a pesar de que otros empresarios del sector han solicitado el mismo enclave en 2022, 2023 y 2025 para organizar ciclos de conciertos.

Con la prórroga hasta 2031, los posibles ingresos para la productora de Icónica podrían acercarse a los 150 millones de euros ( incluidos los que ha obtenido en el lustro anterior), cifras importantes que deben destacarse -según los denunciantes- para que la Fiscalía valore la magnitud económica de tales hechos.