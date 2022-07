Una familia lleva por última vez a la playa a su perrita enferma de cáncer

Despedirse de una mascota para siempre es una de las cosas más difíciles que tendrán que hacer las personas que tienen un ángel de cuatro patas en sus vidas. Algunos, cuando notan que les quedan pocos días de vida, deciden darle todos los caprichos del mundo e incluso llevarles a su lugar favorito en el mundo.

Este es el caso también del usuario de Instagram @primotaccaneto, un fotógrafo que el pasado día 2 de julio subió un vídeo en su perfil donde se veía a su perrita Abadía, una bulldog inglés de 12 años de edad enferma de cáncer, visitando la playa por última vez porque tal y como afirma "está llegando al final de su misión".

El vídeo iba acompañado del siguiente texto: "Y mi Abadía, después de 12 años y mucha alegría para nuestra familia, está llegando al final de su misión.Tomada por el cáncer y el dolor, no quiere levantarse del sofá. ¿Pero sabes que? ¡Mientras tengamos tiempo y vida, viviremos! Llevamos a los chicos y la llevamos a ver el mar!. Lo intentó, pero el cuerpo no lo hizo. De repente no sé de dónde sacó la fuerza y hasta logró meterse al agua. Sintió el agua, se quedó quieta, mirando el mar en silencio. No sé qué tan lejos y cuándo iremos Abbey, pero recuerda, SIEMPRE SEREMOS NOSOTROS 5!".