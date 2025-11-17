¿Tienes perro? Esta Navidad podrás darle un gusto con el primer turrón para perros

El sector turronero español ha presentado una innovación sin precedentes para la campaña navideña de 2025. Una reconocida empresa de Xixona ha lanzado los primeros turrones y polvorones especialmente diseñados para perros, permitiendo que las mascotas puedan disfrutar junto a sus dueños de estos dulces típicos durante las celebraciones. Esta propuesta pionera proviene de uno de los buques insignia del sector: El Lobo, perteneciente al grupo Confectionary Holding.

La colección, que ya se está comercializando en España con una acogida "muy positiva" según ha declarado Raúl Torregrosa, director de marketing de la compañía, pretende reforzar el vínculo entre las personas y sus animales de compañía durante las fechas más señaladas del año. "El objetivo de esta nueva línea es que los consumidores puedan compartir los momentos más especiales con sus mascotas", han explicado desde la turronera alicantina. Lo más destacable es que estos productos han sido elaborados sin azúcares añadidos y cuentan con el aval de profesionales veterinarios tras un exhaustivo proceso de desarrollo que se ha prolongado durante dos años.

Confectionary Holding, grupo propietario de marcas emblemáticas como 1880, Doña Jimena, El Lobo y Casa 1880, ha apostado por esta innovación como respuesta a la creciente tendencia de ofrecer productos de mayor calidad a los animales de compañía. Según sus responsables, se han invertido importantes recursos para que este lanzamiento se convierta "en un hito destacado en nuestros 300 años de historia".

Variedades y composición de los turrones caninos

La nueva gama incluye dos variedades de turrón especialmente formuladas para el consumo animal: una de coco y otra de zanahoria, ambas con textura crujiente y presentadas en un formato de 80 gramos. Además, la colección se completa con polvorones de arroz en un formato de 120 gramos. Estos productos están elaborados exclusivamente con ingredientes naturales, sin azúcares añadidos, tras un riguroso proceso de investigación avalado por especialistas veterinarios.

Un aspecto destacable de esta innovación es que, a pesar de estar dirigidos al consumo canino, también pueden ser ingeridos por humanos. "Es turrón humano, lo puedes comer, ya que está fabricado con ingredientes de consumo humano, que además en este proyecto lo hemos acercado a los perros porque también se merecen comer lo mejor, lo mismo que comemos nosotros", ha explicado Rubén López, CEO del grupo turronero.

Los productos ya se encuentran disponibles en tiendas especializadas para mascotas, secciones de productos para animales de grandes superficies y a través de la tienda online de la propia compañía. Cada envase incluye indicaciones específicas sobre cómo debe consumirse el producto según el tamaño del perro, basándose en un completo estudio realizado con animales de distintas razas.

Un proyecto pionero en el sector turronero mundial

"Este proyecto lo pensamos hace dos años. El porqué no compartir la Navidad y esos momentos tan entrañables con nuestras mascotas. Y ha sido un momento divertido en el que además hemos aprendido mucho, ya que lo hemos hecho junto a veterinarios, con especialistas que nos han acompañado en este viaje para poder conseguir un alimento que les encanta a los perros, que nos han ayudado y avalado", ha señalado Rubén López, máximo responsable de Confectionary Holding.

El CEO ha destacado con orgullo que son "los únicos que hemos sido capaces de desarrollar esto en todo el mundo". Además, ha subrayado que el producto "cumple con la reglamentación técnico sanitaria del turrón", lo que garantiza su calidad y seguridad tanto para el consumo animal como humano.

Por su parte, Federico Moncunill, secretario general del Consejo Regulador del Turrón, ha valorado positivamente esta iniciativa que se desarrolla al margen de las denominaciones protegidas: "Es una idea genial. Los dueños de los perros tratan a sus mascotas como a un hijo, y no escatiman en nada. Se trata de un producto autorizado para perros, sin azúcares, y también lo pueden comer las personas".

El mercado de productos premium para mascotas en España

Esta innovación se enmarca en un contexto de crecimiento constante del mercado de productos premium para animales de compañía en España. En los últimos años, la humanización de las mascotas ha provocado un aumento significativo en la demanda de productos especializados de alta calidad que permitan a los propietarios compartir experiencias con sus animales.

Según datos del sector, el mercado español de alimentación y productos para mascotas superó los 1.500 millones de euros en 2024, con un crecimiento interanual sostenido superior al 5%. La categoría de snacks y premios especiales representa aproximadamente el 15% de este volumen, siendo uno de los segmentos con mayor potencial de desarrollo.

Los analistas del sector consideran que esta iniciativa de Confectionary Holding podría marcar el inicio de una nueva tendencia en la que otras empresas tradicionales adapten sus productos emblemáticos para el consumo animal, especialmente en temporadas festivas donde el vínculo emocional con las mascotas se intensifica.

El turrón: tradición e innovación en la gastronomía española

El turrón constituye uno de los dulces más representativos de la tradición navideña española, con siglos de historia y un importante peso cultural. Xixona (Jijona), localidad alicantina donde se encuentra Confectionary Holding, es mundialmente reconocida por la calidad de sus turrones, protegidos bajo denominaciones de origen específicas.

La innovación presentada para esta Navidad de 2025 demuestra la capacidad del sector para reinventarse y adaptarse a nuevas demandas sin perder su esencia tradicional. La combinación de ingredientes de calidad, procesos artesanales y las necesidades específicas de las mascotas ha dado como resultado un producto que podría convertirse en un nuevo clásico de las celebraciones navideñas en los hogares españoles.

¿Qué beneficios aportan estos turrones a las mascotas?

Los turrones y polvorones desarrollados para perros aportan principalmente beneficios emocionales al permitir que las mascotas participen en las tradiciones familiares. Desde el punto de vista nutricional, al estar elaborados sin azúcares añadidos y con ingredientes naturales seleccionados, representan una alternativa más saludable que compartir los dulces convencionales con los animales.

Los veterinarios consultados durante el desarrollo del producto han confirmado que, consumidos con moderación siguiendo las indicaciones específicas para cada tamaño de perro, estos turrones no suponen ningún riesgo para la salud animal y pueden integrarse perfectamente como un capricho ocasional durante las fiestas navideñas.

¿Cómo responderán otros fabricantes del sector?

La iniciativa de El Lobo ha generado expectación en el sector turronero español. Varias compañías están observando con interés la acogida de este producto innovador, y no se descarta que para próximas campañas surjan propuestas similares adaptadas a diferentes necesidades o incluso dirigidas a otros animales de compañía.

El éxito de esta primera colección de turrones para perros podría abrir la puerta a una diversificación sin precedentes en un sector tan tradicional como el turronero, demostrando que la innovación y la tradición pueden coexistir para satisfacer nuevas demandas del mercado sin perder la esencia que ha caracterizado a estos productos durante siglos.