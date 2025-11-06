La salud como una cuestión climática y viceversa

La Alianza Médica contra el Cambio Climático (AMCC) celebró la jornada “La Medicina, la salud y el clima” y su presentación oficial en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), en un encuentro que reunió a profesionales sanitarios, Administración y medios para abordar el impacto del cambio climático en la salud humana. La clausura corrió a cargo de la ministra de Sanidad, Mónica García, y del secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa.

El presidente de la OMC, Dr. Tomás Cobo, subrayó que el acto marca “un punto de inflexión” al situar la relación salud-medio ambiente en el centro del debate sanitario, y destacó que la creación de la AMCC “refuerza nuestro compromiso ético y profesional con la defensa de la salud pública y la sostenibilidad del planeta, elementos contemplados ya en nuestro Código de Deontología aprobado a finales de 2022”. Cobo reclamó un papel activo del colectivo, subrayando que “es importante dar una respuesta colectiva en la que las organizaciones médicas asumamos un papel activo como agentes de cambio en la transición hacia sistemas de salud sostenibles y resilientes, y esa es la esencia de la Alianza Médica Contra el Cambio Climático”. Y recordó el peso ambiental del sector: “Si la sanidad fuera un país, seríamos el quinto más contaminante en el mundo. Esto nos afecta a todos, especialmente a quienes somos la esencia de lo sanitario”.

La presidenta de la AMCC, Dra. M.ª Rosa Arroyo, definió la hoja de ruta afirmando que “es un deber profesional liderar la respuesta ante este nuevo determinante social y ambiental de la salud, ya que su impacto negativo será mayor cuanto menos preparados estemos para afrontarlo”. Entre los objetivos, citó integrar la formación en salud planetaria en los planes de estudio, incorporar la sostenibilidad a la práctica asistencial y poner en marcha un Manual Clínico de Salud y Cambio Climático “con carácter transversal para todos los médicos especialistas”.

En el plano institucional, la ministra Mónica García afirmó que “el cambio climático ya es una crisis de salud pública. Proteger la salud de las personas pasa hoy por dejar de quemar combustibles fósiles para reducir las emisiones y la contaminación y adaptar nuestras ciudades y centros sanitarios. Desde el Ministerio de Sanidad trabajamos junto a los profesionales sanitarios para hacer del Sistema Nacional de Salud un ejemplo de sostenibilidad y resiliencia frente a la emergencia climática”. Para Juan Cruz Cigudosa, “el cambio climático es una de las mayores amenazas del siglo XXI y la ciencia y la innovación son nuestras mejores herramientas”, apostando por “una innovación verde” y “una innovación digital” que reduzca la huella ambiental y mejore la prevención y respuesta ante riesgos climáticos.

El secretario general de la AMCC, Dr. Pedro Cabrera, enfatizó el papel de la nueva plataforma. La Alianza “es la voz unitaria de los médicos españoles frente a la crisis climática”, llamada a “acompañarnos del Observatorio de Salud y Cambio Climático” y a “unir la voz de los médicos con la de las autoridades públicas”. Sobre riesgos, advirtió que la OMS considera la crisis climática la mayor amenaza para la salud humana en las próximas décadas y alertó de impactos que van de la migración climática y sus trastornos psiquiátricos al aumento de enfermedades transmitidas por vectores, olas de calor con incremento de mortalidad o inundaciones que favorecen infecciones digestivas. “La interrelación clima/salud no es un asunto opinable, sino una evidencia científica incontestable”, señaló, y recordó que “combatir las consecuencias de la crisis climática es hacer medicina preventiva, un deber ético del médico”.

La jornada incluyó ponencias de Héctor Tejero (Observatorio de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad), del Dr. Carlos Cabrera (programa medioambiental de la Unión Europea de Médicos Especialistas) y del Dr. Josep María Antó Boqué (copresidente de Lancet Countdown en Europa, exdirector científico y fundador de ISGlobal). Cerró el programa la Dra. María Neira (OMS) con la charla “La salud como argumento”.

La AMCC se constituye como espacio de colaboración entre organizaciones médicas, sociedades científicas, instituciones y administraciones, con metas que incluyen promover políticas basadas en evidencia, reducir la huella ambiental del sistema sanitario, sensibilizar a los profesionales sobre su papel en la transición ecológica y trasladar a la sociedad un mensaje nítido: cuidar el planeta es cuidar la salud.