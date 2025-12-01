Dónde comprar la luz V16: Correos las vende en más de 2.300 oficinas por estos precios

Queda un mes para que entre en vigor la obligación para millones de conductores españoles de llevar una luz V16 conectada en su coche. A partir del 1 de enero de 2026, esta baliza luminosa sustituirá a los triángulos de emergencia para señalizar los turismos y furgonetas inmovilizadas en la calzada. Además, estas balizas envían al activarse el geoposicionamiento del vehículo a la DGT con el fin de advertir al resto de usuarios de la carretera.

La empresa pública Correos colabora con Tráfico para la comercialización de las luces V16 para facilitar la transición a esta nueva normativa. Esta es una opción interesante para aquellos conductores que deseen adelantarse a esta obligación y evitar las multas de hasta 80 euros por no llevar una baliza homologada en su coche dentro de unas semanas. Pero ¿dónde se pueden comprar y cuánto cuestan?

¿Qué luces V16 se pueden comprar en Correos?

Correos vende estos dispositivos a través de su red de más de 2.380 oficinas. Basta con acudir a cualquiera de ellas y solicitarla a sus trabajadores. Si prefieres que te la envíen a casa, puedes encontrarla en su ecommerce Correos Market. En concreto, el servicio postal dispone de tres modelos:

JBM

Número de certificado: IDIADA PC25020303

Precio: 41,95€

Esta baliza V16 posee un diseño práctico, pequeño, ligero y fácil de utilizar. Cuenta con 24 LED de 0,5 vatios que emiten una luz naranja visible a un kilómetro. Su carcasa incorpora una tarjeta eSIM con 13 años de conectividad con Telefónica. Funciona gracias a cuatro pilas alcalinas, tiene una autonomía de tres horas en funcionamiento e incluye indicar luminoso del estado de la batería. Se trata del modelo más económico que ofrece Correos.

Pool Line Beacon Light IoT CH-009

Número de certificado: IDIADA PC25030099

Precio: 48,94€

Este dispositivo liviano y de manejo intuitivo utiliza pilas alcalinas, ya incluidas, e incorpora un módulo de conectividad digital con tecnología de banda estrecha que permite enviar su geolocalización a la DGT al encenderse.

Bip&Drive

Número de certificado: IDIADA PC25030245

Precio: 59,90€

Esta luz, de gama más alta, utiliza redes de datos IoT e incluye un plan de datos hadta enero de 2039. Además, ofrece la opción e registrar la baliza en los servidores de la marca y añadir hasta tres número de teléfono para recibir un SMS de confirmación de que la baliza se ha geolocalizado. El motivo es que en zonas como sótanos o túneles la cobertura puede verse comprometida a pesar de que la luz esté encendida.

¿Cómo funciona la luz V16?

Al activarse, esta baliza emite una luz similar a la de los coches de policía o las ambulancias y se adosa a la parte superior del coche gracias a su base imantada o accesorios con ventosas, con el fin de mejorar la visibilidad y la seguridad vial. Aunque este tipo de balizas se venden en España desde 2023, la DGT solo ha certificado los modelos con conectividad a su plataforma 3.0, que permite informar al resto de usuarios del peligro a través de los paneles informativos, navegadores GPS y ordenadores de a bordo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) actualiza periódicamente la lista de marcas y modelos de luces V16 certificados en su buscador web, donde se incluye el número de certificación obligatorio. Además, la normativa exige que todas las balizas cumplan los siguientes requisitos:

Ser visibles a 1 kilómetro de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante

de distancia, a 360º en horizontal y 8º en vertical, y emitir una luz amarilla intermitente o destellante Enviar el geoposicionamiento cada 100 segundos al activarse y tener una autonomía de al menos 30 minutos

al activarse y tener una autonomía de Tener conectividad 4G o 5G integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos 12 años

integrada dentro de su carcasa mediante una SIM no extraíble en activo durante al menos Disponer de pilas o baterías con una autonomía de un mínimo de 18 meses en stand-by

Protección IP54 o superior frente al polvo, la lluvia y la nieve

Al activarse, la baliza enviará sus datos de geolocalización de forma anónima a la DGT y se dejarán de compartir al activarse. No obstante, este mecanismo no permite diferenciar si se trata de una avería o un accidente y los ocupantes deberán igualmente con los servicios de emergencia o de auxilio en carretera, según el caso.

Por otro lado, en caso de peligro, los ocupantes tendrán que abandonar el vehículo siempre que puedan hacerlo en el sentido contrario de la circulación sin transitar o permanecer en los carriles o arcenes y exista un lugar seguro fuera de la calzada.