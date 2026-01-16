Leapmotor pone el punto de mira en Europa con tres nuevas propuestas

Leapmotor acelera su expansión y pone el punto de mira en Europa con los B03X, B05 y B10 Hybrid

Leapmotor continúa su expansión y ya está presente en 40 mercados de cuatro continentes. Además, desde su creación, diez años atrás, ha alcanzado ya el millón de vehículos entregados.

Europa se consolida como la región más estratégica para el crecimiento global de Leapmotor y en 2025 realizó en este mercado el lanzamiento comercial de tres modelos, estableció más de 800 puntos de venta y matriculó más de 35.000 vehículos.

Este proceso se acelerará en 2026 en tanto que dispondrá de más novedades en el mercado y una estructura comercial ya consolidada.

Entre los modelos más esperados de Leapmotor para este año 2026 está el B03X, en otros países identificado como A10, y que será el SUV eléctrico de entrada de la marca.

Entre primeras está el Leapmotor B03X, un SUV B eléctrico de 4,27 m de largo que estrena una plataforma global totalmente nueva. Identificado originalmente como A10 -así apareció en el IAA de Múnich- contará con un motor de 122 CV (90 kW) y autonomía aproximada -aún no hay datos oficiales- de entre 350 y 400 km. Dispondrá de recursos como un LíDAR en opción, llantas de 18” y el precio promete ser muy bajo, claramente por debajo de los 20.000 euros. La guinda la pondrá su fabricación española, en la planta de Stellantis de Figueruelas (Zaragoza) a partir de este mismo año.

A esta ofensiva se suma el Leapmotor B05, un turismo de tamaño compacto -4,30 m de largo- que también será producido en la planta aragonesa, y del que la marca apenas ha aportado detalles como su aceleración de 0 a 100 km/h en 6,7 segundos y su batería de 67,1 kWh, con hasta 460 km de autonomía WLTP, con la posibilidad de cargarla con corriente continua usando hasta 170 kW. Estrenará un asistente con inteligencia artificial y dispondrá de hasta 17 ayudas a la conducción. Promete mucho espacio, asientos con cuero sintético, iluminación ambiental, plataforma de carga inalámbrica, una pantalla central de 14,5” y un equipo de sonido con una docena de altavoces.

El B05 también tendrá el sello de "made in Spain" dentro de la gama de Leapmotor. Es, con el T03, el único turismo en una familia poblada de SUV.

La tecnología de autonomía extendida del C10 llega al B10

La tercera gran novedad es la llegada al mercado europeo de la versión identificada como Hybrid EV del ya conocido como eléctrico B10. Está equipada con tecnología de autonomía extendida (REEV) igual a la del C10.

Así, esta variante del SUV de 4,53 m combina la propulsión eléctrica con un generador de gasolina de 1,5 litros, destinado exclusivamente a producir electricidad, lo que le permite ofrecer hasta 80 km de autonomía en modo totalmente eléctrico gracias a los 18,8 kWh de su batería y alcanzar hasta 900 km de autonomía combinada.

El B10 ya está a la venta en una versión REEV que le permite aumentar su autonomía eléctrica en marcha mediante un motor de gasolina, con un esquema mecánico semejante al del C10.

En su equipamiento figuran la conectividad con Leap OS 4.0 Plus, como la del B05, basado en una pantalla de 14,5” y una dotación semejante de ayudas a la conducción.

Los pedidos ya están abiertos desde 29.900 euros, pudiéndose elegir entre dos acabados: Life o Design. Ambos pueden combinarse con seis colores para la carrocería y tres para el interior.