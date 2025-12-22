El recién presentado A10 de Leapmotor es su primer SUV B sobre una nueva plataforma

El recién presentado A10 de Leapmotor es su primer SUV compacto sobre una nueva plataforma

Leapmotor ha mostrado por primera vez el A10, un coche que en los mercados de exportación como el europeo tendrá el nombre de B03X. Es un SUV subcompacto exclusivamente eléctrico que recibe una nueva plataforma desarrollada por la marca, la A.

El A10/B03X se posiciona como un "SUV inteligente premium de largo alcance". Según la información facilitada por la marca, el vehículo busca responder a tres retos habituales del mercado: el elevado precio de los modelos de corte “premium”, la percepción de baja tecnología en los coches pequeños y la limitación de espacio asociada a las dimensiones compactas.

El B03X sería el equivalente a coches como los Ford Puma Gen-E, Volvo EX30, Kia EV3 o Smart #1, entre otros.

Está basado en una arquitectura específica para vehículos eléctricos y su carrocería supera los 4,20 m de longitud, alrededor de 1,80 m de anchura y 1,60 mm de altura, con una distancia entre ejes superior a los 2,60 m-

Leapmotor señala que, gracias a la arquitectura LEAP, el A10/B03X contará con sistemas de última generación de asistencia al conductor “de puerta a puerta”, una habitáculo con funciones basadas en inteligencia artificial y actualizaciones de software OTA a lo largo del ciclo de vida del vehículo.

La autonomía homologada en el optimista ciclo CLTC alcanza, según la marca, es hasta 500 kilómetros con un sistema de propulsión basado en una batería con química LFP. El alcance equivalente con una carga a la norma WLTP europea podría ser de unos 375 km.

Los pilotos traseros ofrecen una firma lumínica muy diferente a la de los faros delanteros pero, en cualquier caso, curiosa.

La oferta de pinturas será de seis colores, tendrá llantas de 18" y su carrocería contará con recursos como las manillas semiocultas o una particular firma luminosa.

El A10/B03X se dirige principalmente, siempre de acuerdo con Leapmotor, a clientes que buscan un segundo vehículo eléctrico asequible para el uso diario, así como a compradores que acceden por primera vez a un vehículo eléctrico tras conducir compactos con motores de combustión y desean cambiarlos sin renunciar a aspectos como un amplio espacio, seguridad gracias a ayudas de última generación o funciones conectadas.

Este SUV sería uno de los cuatro modelos que Leapmotor tiene previsto hacer en España, en la planta de Figueruelas (Zaragoza) de Stellantis. El primero sería el B10, desde agosto del año que viene; al que seguirán en 2027 los B05, este A10/B03X y el A05, un turismo con carrocería hatchback.