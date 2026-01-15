Trump mantiene la opinión de que Machado no tiene apoyos para liderar Venezuela

Machado, tras la reunión en la Casa Blanca: "Contamos con Trump para la libertad de Venezuela"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con quien se reúne este jueves en la Casa Blanca, no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese país, según la portavoz Karoline Leavitt.

Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional".

"En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera en una rueda de prensa.

Machado llegó a la Casa Blanca para un almuerzo con el mandatario estadounidense, menos de dos semanas después de que EEUU detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

Leavitt confirmó que la reunión entre Trump y Machado, la primera entre ambos y cerrada de momento a la prensa, se estaba produciendo durante su intercambio con los periodistas y aseguró que el mandatario reconoce los esfuerzos de la opositora y su lucha por la democracia en el país suramericano.

"Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país", agregó la portavoz.

La líder opositora venezolana entró este jueves a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios, y no respondió preguntas de la prensa.

Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y a su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela, y en su lugar han apostado por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Washington.

"Creo que sería muy difícil para ella (Machado) ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", dijo Trump durante una rueda de prensa el pasado 3 de enero, horas después de la captura de Maduro.