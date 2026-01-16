Eficacia y empatía: un día más en la enfermería

La ficha *** 'Turno de guardia'. Drama, Sui-Ale, 2025, 92 min. Dirección y guion: Petra Volpe. Fotografía: Judith Kaufmann. Música: Emilie Levienaise-Farrouch. Intérpretes: Leonie Benesch, Sonja Riesen, Urs Bihlerr, Margherita Schoch.

En su particular olla a presión narrativa, Turno de guardia viene a reivindicar la sanidad pública (suiza) y sus carencias de personal especializado a partir de la crónica exprés de una jornada laboral cualquiera protagonizada por una ejemplar enfermera de mediana edad de un hospital cantonal.

Petra Volpe le imprime al asunto altas dosis de tensión dramática y realismo con atención al detalle clínico y protocolario siguiendo el frenético periplo de nuestra heroína sanitaria (estupenda la alemana Leonie Benesch, en la misma línea de su trabajo en Sala de profesores) de habitación en habitación y de paciente a paciente, en una casuística variada que funciona como didáctica condensada de las situaciones habituales por las que pasa la experiencia diaria, del simple reparto de medicación a una reanimación fallida o el depósito de un fallecido, sin olvidar, cómo no, ese componente humano y empático para afrontar perfiles y caracteres diversos sin descomponer el gesto ni darse por vencido.

Turno de guardia aprieta pero no ahoga, a saber, fuerza tal vez más de la cuenta su catálogo de emergencias y adversidades pero siempre pegada a la humanidad, la profesionalidad y el aplomo de su protagonista, también a la de esos pacientes, sus dolencias y razones observados con comprensión después del inicial trazo grueso. La tensión también crece gracias a una música de suspense constante y artificiosa, pero bueno, es lo que hay con tal de que comprendamos la labor esencial de los enfermeros, a lo que se enfrentan y a su necesidad y reconocimiento como piezas indispensables del sistema sanitario y el bienestar social.