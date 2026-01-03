¿La Cartuja como morada común?

Tajante ha sido la siempre bienintencionada Patricia del Pozo al abrigar la posibilidad de una ocupación de La Cartuja compartida por Betis y Sevilla. De hecho, esa fue una de las premisas que Rojas-Marcos vendió para construir un megaestadio en la ciudad. Que fuese el nuevo Comunal para el fútbol según Sevilla con lo que ambos estarían condenados a emular a Milán e Inter. Y la verdad es que la aventura la sobrellevan muy bien los dos grandes clubes lombardos con sólo cambiar el nombre semanalmente, pasando de San Siro cuando el anfitrión es el Milán y Giuseppe Meazza cuando el Inter va de local.

¿Sería posible una convivencia similar en nuestra ciudad? Cuestión a comprobar, pero la verdad es que las relaciones entrambos no suelen ser las más idóneas para compartir techo. Insistamos en que cuando a Rojas-Marcos se le ocurrió tan megalómana idea hubo dos señuelos para que ambos tragasen. Aparte de la conveniencia de liberar suelo en Nervión y Heliópolis, la otra forma de atraer era cómo los accesos serían más fluidos.

Y cuando se recuerda aquello no queda otra que ver cómo ir a La Cartuja se hace complicado, dificultad que se acrecienta a la vuelta. Esto es una asignatura pendiente que, obligatoriamente, se ha de subsanar para que La Cartuja sea sede del Mundial 2030. Para eso queda tiempo, pero lo de convivir dos inquilinos tan mal avenidos no parece que se contemple idónea para hacer realidad dicha convivencia.