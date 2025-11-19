Cuarta sesión a la baja

Los principales índices euro aceleraron los descensos en su cuarta sesión consecutiva a la baja. Las caídas fueron generalizadas en todos los activos de riesgo sin un catalizador claro más allá de las tomas de beneficios tras el rally de los últimos meses. Lo que empezó como una corrección centrada en los valores tecnológicos se ha extendido al conjunto del mercado en un típico movimiento defensivo de los inversores. Todos los sectores del Stoxx 600 cerraron en negativo destacando los sectores cíclicos como Financiero, Materiales, Consumo discrecional e Industria.

Los índices europeos registraron máximos históricos a mediados de la semana pasada en un contexto de optimismo por los buenos resultados del tercer trimestre y el impulso de la Inteligencia Artificial. Desde entonces, los temores a unas valoraciones exigentes han favorecido un proceso de toma de beneficios que se ha ido autoalimentado hasta extenderse al conjunto del mercado. A ello han contribuido también las dudas de la Fed sobre nuevas rebajas de tipos y las incertidumbres sobre la situación de la economía estadounidense tras dos meses sin indicadores por el cierre de la administración.