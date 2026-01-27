Los principales índices europeos cerraron la sesión con ligeras subidas. El mejor índice fue el Íbex 35 que subió un 0,8%, apoyado en las subidas del sector bancario, principalmente. El EuroStoxx 50 cerró con un aumento del 0,24% y el DAX alemán subió un 0,1%.

En España, la jornada estuvo liderada por los bancos. Destacamos la subida de Bankinter (+2,9%), Caixabank (+1,8%) y Unicaja (+1,8%). Además, las utilities subieron más de un 1%, en una sesión donde Amadeus, Acerinox e Inditex lideraron los descensos, a pesar de la escasez de noticias empresariales.

En Europa, destacamos la subida de Bayer (+4%), de Adidas (+2,2%) y de Puma (+16,9%) que rebotaron tras las fuertes caídas del sector textil la semana pasada. La parte negativa la pusieron las compañías de lujo francesas con descensos generalizados del 2%.

En Estados Unidos, la sesión comenzó de forma positiva liderada por los valores tecnológicos, a pesar de que Intel continuó recortando (-5% al cierre europeo), tras varios cambios de recomendación de las casas de análisis tras sus resultados del viernes donde ya tuvo una fuerte corrección.