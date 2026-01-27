La nieve y su legado

Desplomados los mercurios, encogidos de frío por la ola de aire polar que se nos ha echado encima, la cara bonita del asunto estriba en la belleza del campo así que nace el nuevo día. Escarchado como casi nunca, el manto blanco te lleva a la ensoñación, a si será cierto eso de que años de nieves son años de bienes. Por lo pronto, en los telediarios no es sólo la escarcha la que siluetea los alcornocales y lo que aísla a los olivos. Se ha hecho el manto blanco de la nieve por casi todo el país, mayormente de Despeñaperros hacia arriba. Estampas este fin de semana con el recuerdo puesto en aquel lejanísimo febrero en que nuestra ciudad amanecía insólitamente nevada. Aquí no llegó, pero mucha Andalucía amaneció de dicha guisa. El aire que viene del Polo nos ha traído un paisaje invernal que tan poco se da por nuestra tierra y a ver si se cumple lo manido del año de nieves, año de bienes. Al fin, una buena noticia.