El perfil bajo de Luis De la Fuente

Continuando con esa gran noticia que desvela el potencial de la selección no cabe otra que redundar en los distintos matices que concurren para el enamoramiento de la afición con el equipo. Y ha llegado esta comunión por caminos inesperados, ya que nadie apostaba por el éxito con Luis De la Fuente cuando fue nombrado sucesor de Luis Enrique al mando del equipo nacional.

Se le consideraba como un técnico de perfil demasiado bajo para tan alto honor como ser seleccionador absoluto. Y fue recibido con el tiroteo preparado desde un sinfín de trincheras. Y eso que venía de ganar la Eurocopa con tres categorías diferentes, sub 19, sub 21 y sub 23. Nada de eso era suficiente para los llamados influencers del periodismo patrio. En suma, un seleccionador de perfil tan bajo no era de recibo. Y luego, cuando estalló el caso Rubiales lo acusaron de complicidad con el autor del polémico beso a Jenni.

Pero Luis es hombre de redaños, apretó los dientes y empezó a sacar conejos de su chistera sin solución de continuidad. Y los títulos volvieron para convertir su época en algo muy parecido a la de aquel cuatrienio que arrancó con Luis y se remató con Del Bosque. Ganó la Liga de Naciones y no ganó la de 2024 porque Morata falló el penalti decisivo y ese mismo año se hizo con la Eurocopa. O sea que esa sensación de equipo grande que España está dando un día sí y al otro también tenía su fundamento en el trabajo de un técnico de perfil bajo.